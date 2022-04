Sony Store делает важное объявление о PlayStation

Sony объявила, что теперь пользователи смогут найти все официальные товары PlayStation на Sony Store, чтобы делиться подарочными картами и подписками PlayStation Plus с кем угодно.

Интернет-магазин Sony доступен в США с 2019 года. Это объявление совпадает с новыми продуктами от Horizon Raw Materials, бренда Guerrilla Games. Но теперь потребители также могут купить куртки, свитшоты, Funko Pop! и другие предметы, которые отдают дань уважения Horizon: Zero Dawn, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, God of War или просто бренду PlayStation и его консолям.

Новые официальные свитшоты PlayStation, футболки, рюкзаки, наплечные сумки, бутылки с водой и другие товары появились в Sony Store, и теперь каждый пользователь может взять их с собой куда угодно и доказать, насколько они фанатичны к консоли 1994 года рождения.

Компания выделяет, например, куртку-бомбер в стиле PS5, рельефную кепку беспроводного контроллера DualSense, женскую футболку с переливающимся логотипом и рюкзак PlayStation, бутылки с водой, кепки, книги по искусству, кружки и многое другое.

Productos de PlayStation en la Sony Store. (foto: PlayStation.Blog LATAM)

Кроме того, вы можете поделиться своей страстью к PlayStation, пожертвовав карты на 10, 20, 50 и 100 долларов , чтобы другие могли в полной мере насладиться всеми элементами крупнейшей в мире библиотеки контента PlayStation через Сеть PlayStation.

Другим дополнением являются 3-месячные и 12-месячные карты PlayStation Plus, позволяющие воспользоваться всеми его преимуществами, включая возможность играть в многопользовательскую онлайн-игру с глобальным сообществом игроков, бесплатные ежемесячные игры и эксклюзивные скидки на Плей Маркет.

Sony исключила возможность покупки ежегодных подписок PlayStation Now в своем цифровом магазине. Ликвидация произошла на прошлой неделе, когда было объявлено, что PlayStation Now будет заменена новой PlayStation Plus, которая теперь имеет три уровня и предлагает доступ к каталогу игр текущего поколения и не только.

Причина связана с прекращением PlayStation Now. В рамках объявления об исчезновении службы PlayStation Now и интеграции ее функций в подписку PlayStation Plus Premium Sony заверила существующих подписчиков PlayStation Now, гарантировав, что месяцы платных подписок PlayStation Now будут автоматически преобразованы в PlayStation Премиум.

Годовая подписка на PlayStation Now стоит 59,99 долларов, а годовая подписка на PlayStation Plus Premium стоит 119,9 долларов, так что это было отличное предложение для тех, у кого был долгосрочный контракт на Now.

По этой причине и в настоящее время единственный способ получить доступ к PlayStation Now - это ежемесячная подписка, что исключает возможность оплаты за несколько месяцев вперед. Ежемесячная подписка стоит 8,99 доллара и будет заменена в июне подпиской PlayStation Plus Premium, начинающейся с 16,99 долларов США, которая дает доступ к играм PlayStation 3 из каталога PlayStation Now.

PlayStation Plus будет иметь три разных режима подписки

PlayStation Plus Essential, который поддерживает функции PlayStation Plus в том виде, в каком они известны, по той же цене, что и нынешний:

- 8,99 долларов США в месяц.

- 24,99 долларов за три месяца.

- 59,99 долларов в год.

PlayStation Plus. (foto: Hipertextual)

PlayStation Plus Extra, которая добавляет доступ к каталогу из около 400 игр для PlayStation 5 и PlayStation 4 и будет стоимость:

- 13,99 долларов США в месяц.

- 39,99 долларов за три месяца.

- 99,99 долларов США в год.

PlayStation Plus Extra. (foto: Todo Digital)

и PlayStation Plus Premium, который включает в себя все вышеперечисленное и каталог из около 300 игр с обратной совместимостью от PlayStation 3, PlayStation 2, PSP и PlayStation и будет стоить:

- 16,99 долларов США в месяц.

- 49,99 долларов США на три месяца.

- 119,99 долларов США в год.

