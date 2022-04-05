SCJN откладывает действие Закона об электроэнергии; проголосует за его конституционность до четверга

Fotografía cedida hoy cortesía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se observa a su presidente Arturo Zaldívar (c) durante el inicio de sesiones en Ciudad de México (México). EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPÁÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Премьер-министр Верховного суда страны Артуро Салдивар закрыл во вторник заседание, на котором дебаты о конституционности реформ в 2021 году Закона об электротехнической промышленности (LIE) и объявили, что голосование состоится в следующий четверг.

Высокий суд анализирует законопроект министра Лоретты Ортис, в котором он предлагает отклонить три возражения против этих правовых реформ, которые направлены на изменение порядка распределения электроэнергии, отдавая приоритет Федеральной комиссии по электроэнергии (CFE), но не определяют минимальный процент от ее участие в генерации, в отличие от энергетической реформы, которая в настоящее время обсуждается в Палате депутатов.

Министр Хавьер Лайнес Потисек высказался за неконституционность реформ, утвержденных в марте 2021 года, в то время как большинство членов зала заявили, что они отходят от некоторых центральных аспектов проекта Лоретты Ортис, который в своей презентации заявил, что мексиканское государство должно обеспечить экономического развития и укрепления энергетического суверенитета и что иностранные компании не должны иметь никаких преимуществ над процентами.

Докладчик-министр заверяет, что поправки к Закону об электроэнергетике не нарушают международные договоры, просто предоставляя преференциальный режим ДОВСЕ.

La ministra Loretta Ortiz impulsa la constitucionalidad de los cambios a la LIE (FOTO:FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

Перед обсуждением на пленарном заседании суда глава исполнительной власти Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что министры Суда должны «определить, на чьей они стороне».

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) призвал законодателей из Партии национального действия (PAN) и Институционно-революционной (PRI) взбунтоваться и проголосовать за реформу электроэнергетики в Палате депутатов.

Во время своей утренней конференции президент заверил, что у него есть информация, свидетельствующая о том, что некоторые депутаты от PRI, «а в некоторых из них даже ПАН», не согласны с позицией оппозиции, которая, по его словам, способствует «защите частных компаний».

Реформа электроэнергетики направлена на обеспечение того, чтобы Федеральная комиссия по электроэнергетике (CFE) могла участвовать в 54-м секторе (производство, передача, распределение и маркетинг), что будет представлять собой продвижение к одному из основных обещаний кампании: суверенитет электроэнергии. Для его утверждения федеральному правительству необходимо три четверти голосов Палаты Святого Лазаря.

С другой стороны, Лопес Обрадор был также допрошен в связи с действиями министра Лоретты Ортис из Верховного суда страны (SCJN), утвердить Закон об электротехнической промышленности.

«Законность. Пусть министры определят, на чьей они стороне. Вот почему мы не можем жаловаться, мы переживаем интересные времена и звездные моменты общественной жизни».

Стоит отметить, что 1 апреля Лопес Обрадор заявил, что не согласен с тем, что министр не участвует в обсуждении электричества Отраслевой закон, который прошел в Сенате.

Это произошло после того, как оппозиционные сенаторы PRI, PAN и PRD подписали письмо с просьбой к министру SCJN освободить себя от голосования по неконституционной акции против реформы электроэнергетики из-за конфликта интересов.

Чиновники намекнули на выступление Ортиса Альфа в качестве федерального депутата от Лейбористской партии (PT) - союзника Морены - в законодательном органе LXII; в дополнение к ее участию в обсуждении и в конечном итоге одобрению конституционной энергетической реформы, одобренной правительством Энрике Пенья Ньето, как а также отдать свой голос по Закону об электроэнергетике.

Они утверждали, что это может помешать независимости, беспристрастности и объективности Верховного суда, по мнению оппозиционных сенаторов, даже несмотря на то, что Лоретта Ортис была выбрана по жребию для рассмотрения этого спора в Верховном суде.

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