Продвижение в Liga MX может вернуться: кто первые кандидаты

Foto de archivo de jugadores del Atlético de San Luis festejando tras lograr el ascenso en México. Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí, México. 5 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero

Liga MX может столкнуться с последними месяцами в качестве лиги без повышения или понижения, потому что, согласно ESPN, возможность возобновления борьбы за восхождение в первый футбольный дивизион в Мексике очень близка.

Это связано с тем, что четыре команды начали процесс сертификации в Мексиканской федерации футбола (FMF), с которой они будут иметь возможность повыситься, если достигнут необходимых спортивных достижений; однако, согласно требованиям лиги, важно, чтобы все четыре команды были одобрены , поскольку для возобновления продвижения по службе им необходимо как минимум четыре сертифицированных клуба.

Какие клубы подали заявку на получение сертификата для продвижения по службе?

Команды, которые уже начали процесс и что было бы подтверждено ESPN, - это Атланте, Венадос де Юкатан, Атлетико Морелия и Леонес Негрос, которые стали первыми клубами с возможностью возвращения в Первый дивизион, процесс, который завершился прием заявок 4 апреля.

Atlante fue campeón de la Liga Expansión MX Apertura 2021 (Foto: Twitter/ @LigaExpansiónMX)

Требования, предъявляемые Лигой расширения MX для продвижения по службе, следующие:

1. Файл аффилиации. Клуб должен быть в курсе своего членского досье в соответствии с Уставом FMF и Положением о членстве, названии и штаб-квартире (RANS).

2. Критерии инфраструктуры. Клуб должен соответствовать минимальным требованиям на стадионе с точки зрения поля, освещения, раздевалок, боксов, медицинских услуг и служб безопасности и прессы. А также тренировочные площадки и клуб.

3. Критерии экономического контроля. Кубики должны соответствовать целям, изложенным в Руководящих принципах экономического контроля. В частности, будут оценены финансовые отчеты, бюджеты и недебетовые письма.

4. Институциональная структура. Необходимо доказать, что Клуб имеет модель институциональной структуры, которая позволяет за счет распределения областей и функций улучшить корпоративный порядок.

5. Руководство по использованию Фонда благоустройства. Убедитесь, что Клубы не потратили более 50% на выплату заработной платы в спорте, а остальная часть была использована на операционные расходы Клуба.

6. Мнение внешнего консультанта. Консультант, назначенный LIGA MX, вынесет заключение по исторической финансовой информации и бизнес-плану, который будет представлен каждым клубом для представления своего трехлетнего проекта роста.

El Atlético de Morelia seria otro de los clubes que habrían solicitado su certificación para ascender a la Liga MX (Foto: Twitter/@C_A_Morelia)





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