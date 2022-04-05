«Плазма в нынешних условиях пандемии не нужна», — заявил инфекционист Фернандо Полак о гипериммунной сыворотке

Науку в целом и научные результаты в частности необходимо анализировать в соответствии с их социально-историческим контекстом возникновения . Эта цепочка инноваций становится более актуальной, когда рамки этих вех формируются глобальной пандемией, которая дала прикладную науку необычайную скорость.

После двух лет жизни в мире с коронавирусом SARS-CoV-2 наука анализирует и совершенствует различные методы лечения, которые были предложены для борьбы с COVID-19, который уже вызвал более 493 миллионов инфекций и более более 6 миллионов смертей, и все еще сопротивляется реконверсии за новыми вариантами.

Новое исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM), сильно оживило дебаты о плазменном вмешательстве реконвалесцентов у людей, инфицированных COVID. Этот научный журнал, считающийся самым важным в мире, пришел к тому же выводу, что и аргентинский педиатр и инфекционист Фернандо Полак и его команды, в 2020 году, когда он исследовал использование этой ранней плазмотерапии в Аргентине без еще доступных вакцин, или одобрено для контроля летальности и высокой контагиозности, продемонстрированных новым вирусом.

Исследования, проведенные в более чем тысяче случаев, проведенные Школой общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса и Клиникой Майо, среди других медико-научных учреждений, оценили эффективность плазмы реконвалесценции у пациентов на ранних стадиях заболевания и без факторов или сопутствующих заболеваний, и продемонстрировал, что это эффективный и безопасный вариант в качестве раннего амбулаторного лечения заболевания.

Он пришел к выводу, что гипериммунная плазма снизит риск госпитализации вдвое, если ее вводить в течение 9 дней после появления симптомов COVID-19, и привел и собрал исследования, проведенные Полоцком и командами в рамках доказательства.

В ходе своих исследований с плазмой в 2020 году, в начале пандемии, Полок всегда утверждал , что «из-за того, как антитела работают в организме, применение плазмы имеет больше теоретических шансов работать в начале болезнь. Потому что если вы получите плазму с антителами и передадите их недавно инфицированному, они должны иммобилизовать вирус».

Как тогда в нынешнее время пандемии эффективно контролируются вакцинами от COVID с помощью безопасной, доступной и разнообразной стратегии действий в области здравоохранения (на нескольких платформах) - и несмотря на то, что в мире все еще существуют очаги неравенства - это исследование, которое спасает использование гипериммунной плазмы в качестве варианта против COVID?

Infobae побеседовала с инфекционистом и педиатром Фернандо Полоком, чтобы проанализировать работу, опубликованную в NEJM, в его качестве ведущего исследователя в исследовании плазмы реконвалесценции, проведенном в Аргентине .

El plasma es el líquido de la sangre que tiene más anticuerpos, rico en anticuerpos, que son defensas importantes contra el virus de los que ya tuvieron la enfermedad COVID. La mejor estrategia es usar el plasma lo antes posible para bloquear la progresión del virus, sostiene la evidencia (EFE/Enric Fontcuberta/Archivo) EFE

— Плазменная терапия реконвалесцентов для замедления распространения COVID-19 сыграла очень важную роль в начале пандемии, и сегодня, два года спустя, с мощным портфелем одобренных вакцин против COVID и с разных платформ для всего мира, это исследование опубликовано в NEJM который утверждает, что сыворотка выглядит гипериммунной от реконвалесцентов. Какое место занимает это вмешательство сегодня перед лицом COVID?

— Фернандо Полак: Есть два способа борьбы с болезнями, чтобы их решить: один — предотвратить их, а другой — лечить их после их возникновения. Очевидно, что для предотвращения заболевания мы должны действовать как можно раньше и лечить его в рамках той же логики . В общем, всякий раз, когда вы можете предвидеть прогресс проблемы, вы находитесь в лучшем положении, чем когда вы решаете то, что уже произошло, и это имеет последствия, которые начинают отклоняться от первоначальной проблемы, вызвавшей ее.

В случае COVID это происходит; вакцины, и мы, исследователи, знаем это из опыта, что они замедляют прогрессирование инфекции и останавливают ее до того, как она перерастет в болезнь или серьезное заболевание. Но дилемма заключается в том, как только болезнь установлена, как далеко вы можете ее остановить и с чего вам уже нужно начать бороться с последствиями, выходящими за рамки самой инфекции.

Моноклональные антитела, подобные плазме, всегда следовало использовать очень рано, особенно с точки зрения их действия; поскольку они делают это точно так же, как и вакцины.

Разница в том, что вакцины — это антитела, которые вырабатываются внутри организма, чтобы блокировать развитие вируса и вырабатываются до заражения, потому что, поскольку для образования этих антител требуется пара недель, у вакцин не было бы материального времени, чтобы они работали, если бы они были вводится после заражения, и плазма сокращает это время, вводимая как можно скорее после заражения. В этом главное отличие.

El estudio desarrollado por científicos de la Universidad Johns Hopkins y de la Clinica Mayo entre otros, fue financiado por el gobierno de Estados Unidos y publicado en el NEJM. Analizó la evolución de pacientes ambulatorios de COVID-19 tratados con plasma de convalecientes dentro de los 9 días posteriores a la prueba positiva

— Фернандо Полак: Моноклональные антитела можно сказать в очень упрощенном виде, что они являются своего рода «синтетической плазмой», антител, вырабатываемых вне организма, которые вводятся с помощью инъекции.

Несколько моноклональных антител работали с той же логикой, с которой мы проводили первоначальный тест плазмы, который мы представили два года назад, и было очевидно, что из-за биологического вещества разумно используемая плазма должна иметь тот же результат. Исследование, проведенное в Аргентине, было хорошо продумано и хорошо разработано, как в провинции Буэнос-Айрес, городе Буэнос-Айрес, PAMI, Swiss Medical, OSDE, OSECAC и многими другими участниками из Фонда младенцев; а теперь это исследование Национального института здравоохранения Соединенных Штатов имеет его и демонстрирует это исследование Национального института здравоохранения Соединенных Штатов с американскими университетами - Хопкинсом и Мейо, среди прочих - по всей стране с более чем тысячей добровольцев.

Что вы спасаете от этого исследования, опубликованного в NEJM, в котором оценивается плазмотерапия реконвалесцентов на ранней стадии заболевания, особенно в течение девяти дней после положительного результата теста? Считаете ли вы, что с течением времени плазма в настоящее время недостаточно используется среди вариантов лечения COVID?

— Полак: Что меня радует это исследование, опубликованное в NEJM, так это то, что оно подтверждает, что плазма имеет смысл и полезна , всегда в науке необходимо подтвердить более чем одной группой результаты, которые наука сделала хорошо продуманно и хорошо выполненный способ. Еще одна дилемма пандемии заключалась в том, что, когда все начали искать решения, решения иногда оценивались без глубокого понимания того, как ведут себя переменные, определяющие успех этих решений.

В Аргентине исследования, проведенные в этой связи с плазмой, были довольно хорошо продуманы и хорошо разработаны. И ничто из того, что мы и другие группы говорили в начале пандемии, не перестало быть правдой два года спустя. И это очень интересно и важно. Хорошо продуманная, хорошо продуманная, хорошо вооруженная наука предлагает решения. Будь то вакцины, вмешательства с антителами или все, что имеет разумную биологическую логику. В конце этих историй нет шансов, нужно учиться, работать и думать.

Плазма сегодня, в условиях пандемии, практически не используется или очень мало используется . Но когда мы представили данные, декабрь 2020 года, они были очень полезны . Поскольку эти результаты не изменились, а возможность сокращения почти наполовину или, возможно, на треть, развитие тяжелого заболевания COVID-19 у пожилых людей является очень ценным инструментом.

Polack trabajó liderando equipos en los trials de Fase III de las vacunas más innovadoras que arrojó esta pandemia: las de plataforma genética de ARN mensajero que creó Pfizer-Biontech. Y además emprendió con grupo multidisciplinares y mucha convicción el tratamiento con plasma de convalecientes cuando aún no había vacunas disponibles Martin Brahamian

— Полоцк: Возможно, сложность его использования (плазмы), возможно, меньшее понимание во многих частях мира того, что означало вмешательство, что мы его не изобрели, и это было вчера, оно существовало в течение века, означало, что все, что можно было использовать, не используется для использования.

А затем удача в том, что вакцины были настолько успешны, что любая другая превентивная стратегия действительно не нужна. Но любое вмешательство против вируса сосредоточено на том, что я сказал в начале: на раннем этапе, когда вам нужно иметь дело только с блокировкой вируса, и не слишком поздно, когда вам приходится иметь дело со всеми последствиями, которые вирус имел для здоровья пациента.

Справка того стоит: это все равно, что схватить лошадь перед тем, как она войдет на базар - и все сломает - или искать ее, когда она пробежала по базару двадцать минут, а полезного блюда почти не осталось. Это, по сути, центральная идея.

И с точки зрения групп многопрофильных исследователей в Аргентине, мы приложили огромные усилия. Усилия многих групп врачей, исследователей, общества и групп, участвующих в общественном здравоохранении. И очень хорошо и приятно с точки зрения команды подтвердить, что усилия имели смысл и что то, о чем мы говорили, было правильным, потому что это то, над чем мы работаем .

Наше обязательство заключалось в том, чтобы в то время найти решение для Аргентины проблемы, решение которой не рассматривалось. И тогда очевидно, что вакцины сделали эти стратегии гораздо менее необходимыми.

Según datos de Our World in Data, el 64,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19. Entre las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS que ya alcanzaron el gold standard figuran: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen y las producidas en China, Sinopharm y Sinovac. Aún aguarda los últimos sellos, la Sputnik V producida por el instituto científico ruso Gamaleya (EFE/ Carlos Ortega) EFE

— Как вы представляете себе будущее плазмотерапии выздоравливающих против этого и других вирусов? Должно ли оно всегда быть под рукой? Не кажется ли вам, что такое агентство, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), выступило в декабре 2021 года, предложив отказаться от использования плазмы реконвалесцента у пациентов с COVID?

—Полак: Сегодня плазма реконвалесцентов не нужна. То есть, важная идея будет заключаться в том, что вы не должны использовать плазму, вы должны пройти вакцинацию. Решение — вакцина.

Но долгое время, когда не было вакцины, эта (плазма выздоравливания) была промежуточным решением, которое работало. И мы должны помнить об этом, потому что, если мы когда-нибудь столкнемся с другим микробом, это решение впервые не сработало с COVID, оно работало с более чем десятью различными заболеваниями в прошлом. Не было причин, почему бы мне не сделать это с этим.

Плазма сегодня не имеет места в терапевтической стратегии против COVID; но это показывает, что 16 или 18 месяцев назад, когда аргентинские исследователи и множество групп врачей, социальных деятелей и работников общественного здравоохранения ответили, что мы могли бы использовать в качестве моста, пока не появятся вакцины мы пришли к двум выводам: поздняя плазма бесполезна для тяжелых пациентов, а плазма у легких пациентов является очень ценным инструментом, пока не будет найдено лучшее решение, называемое вакциной.

Наука, сделанная в Аргентине

Полоцк также возглавил крупнейшее в мире исследование III фазы по проверке эффективности и безопасности генетического платформенная вакцина против COVID -Messenger RNA, произведенная научным биномом Pfizer-Biontech, изготовленным в военном госпитале города Буэнос-Айрес. Результаты, известные в 2020 году, также были опубликованы в престижном научном журнале NEJM.

Полоцк считается одним из ведущих международных экспертов по респираторным вирусным заболеваниям и возглавляет Фонд младенцев, который в настоящее время работает вместе с группой многопрофильных ученых над международным проектом, направленным на создание тройной вирусной вакцины у взрослых - это будет испытание более или менее тысячи человек и в настоящее время находится на втором этапе. «Мы изучаем цель перехода на вакцину, которая является тройной вирусной вакциной для взрослых, которая будет против коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (РСВ)», - сказал инфекционист Infobae.

A través del método denominado de aféresis se realiza la extracción de plasma - REUTERS/Lindsey Wasson REUTERS

Исследование, проведенное в Аргентине в 2020 году Фондом младенцев под председательством Полака, показало данные о раннем использовании плазмы реконвалесцента у взрослых старше 65 лет с легкой формой COVID-19: что продемонстрировало 61% эффективности в предотвращении развития коронавируса в тяжелое заболевание и перерастает, по словам специалиста, только в «сильную простуду»

Исследование проводилось в сотрудничестве с Министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес на объектах государственных больниц Сан-Хуан-де-Диос, Симплменте Эвита, доктора Карлоса Бокаландро и Эвиты Пуэбло. В столице приняли участие Центральный военный госпиталь, санаторий Лос-Аркос, CEMIC, Министерство здравоохранения города Буэнос-Айрес, Социальная работа коммерческих служащих (OSECAC) и санаторий Финочиетто.

Для аргентинцев плазма уже заняла видное место в истории местной науки благодаря своим хорошим показателям лечения эпидемии аргентинской геморрагической лихорадки, которая обрушилась на страну 70 лет назад. Таким образом, лечение иммунной плазмой реконвалесцентов смогло значительно снизить летальность благодаря выдающейся работе доктора Хулио Майстеги в то время.

Национальный институт вирусных заболеваний человека (INEVH), расположенный в городе Пергамино, провинция Буэнос-Айрес, который выделяется своей работой по борьбе с хантавирусами, лихорадкой денге, желтой лихорадкой и другими арбовирусами, позиционирует его как национальный и региональный справочный центр по лабораторной диагностике этих заболеваний, и В течение многих лет он носит имя запомнившегося «доктора Хулио Майстеги».

Выводы и суровость ВОЗ

Ведущий соавтор исследования Дэвид Салливан, доктор медицинских наук, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Школы общественного здравоохранения им. Джонса Хопкинса Блумберга, решительно высказался о роли плазмы выздоравливания во времена COVID, «поскольку меняющийся, часто непредсказуемый ландшафт пандемии COVID-19 требует множественные варианты лечения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где препараты первой линии, такие как вакцины и моноклональные антитела, могут быть недоступны, наше исследование дает убедительные доказательства того, что богатая антителами реконвалесцентная плазма должна быть частью амбулаторного лечения арсенал », - сказал он.

Исследование, опубликованное в NEJM, пришло к выводу, что «высокотитровая (богатая антителами) реконвалесцентная плазма COVID при введении амбулаторным пациентам на COVID-19 в течение 9 дней после положительного результата теста снижает потребность в госпитализации более чем для половины амбулаторных пациентов, преимущественно не вакцинированных.

Una ilustración en 3D intenta mostrar cómo las células del virus SARS-COV-2 generan la infección por COVID-19 dentro del organismo Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) жестко относилась к плазме в качестве доступной терапии против COVID: в начале декабря 2021 года она решительно высказалась против плазменного лечения реконвалесцентов для лечения случаев COVID-19, будь то средней, тяжелой или тяжелой степени. По данным международной организации, проведенное исследование показало, что оно не увеличивает вероятность выживания и не снижает необходимость использования респираторов.

Он основан на анализе 16 научных исследований с участием 16 236 пациентов с COVID-19 и сделан вывод о том, что лечение плазмой также очень дорого и трудно проводить. Он также отметил ряд практических проблем, таких как необходимость выявления и тестирования доноров, а также трудности со сбором, хранением и использованием плазмы, которые представляют собой дополнительные ограничения для обеспечения жизнеспособного лечения. Единственный случай, когда ВОЗ оставляет открытой возможность его использования, - это рандомизированное контролируемое исследование.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в настоящее время разрешает использование гипериммунной плазмы реконвалесцентной терапии для амбулаторных пациентов с заболеваниями с ослабленным иммунитетом или лиц, получающих лекарства с ослабленным иммунитетом, а также для всех пациентов, госпитализированных с ранней стадией COVID- 19.

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