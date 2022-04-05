Перуанский соль лидирует в региональных протестах: Andes FX

(Bloomberg) Солнце Перу начало во вторник снижаться после того, как правительство объявило комендантский час в столице Лиме после волны протестов. Чилийское и колумбийское песо также снижались, поскольку инвесторы сократили бычьи позиции в Южной Америке.

Солнце ослабло на 1,1% до 3,6850 за доллар. Валюта достигла годового максимума в 36140 солей за доллар в понедельник, после чего снизила прибыль на фоне эскалации протестов и развертывания правительством армии после того, как водители автобусов перекрыли дороги.

Область, которую солнце недавно пересекло вблизи отметки 3.6680 к доллару, может служить сопротивлением доллару, если валюта продолжит убытки.

Перуанский соль занимает третье место среди основных валют в этом году, увеличившись примерно на 9%, что открывает трейдерам возможности для получения прибыли.

Правительство объявило в понедельник, что снизит налог на потребление топлива на 90% и предложит законопроект об освобождении основных продуктов питания, таких как курица, яйца, мука и лапша, от налога с продаж. Он также утвердил указом 10-процентное повышение минимальной заработной платы.

Чилийское песо упало на 0,6%, а колумбийское песо ослабло на 0,5%. Трейдеры, похоже, фиксируют прибыль от четырех основных валют Южной Америки, которые входят в пятерку ведущих валют в 2022 году после того, как повышение ставок привлекло значительное количество иностранного капитала.

Министр финансов Чили Марио Марсель говорит в сенатском комитете об экономической ситуации в стране; центральный банк перешел на более умеренную позицию в прошлом месяце, в то время как инфляционное давление все еще не показывает признаков ослабления.

Колумбийские операторы будут следить за новыми данными по инфляции во вторник в 20.00. Ожидается, что индекс потребительских цен ускорится до 8,48% в годовом исчислении с 8,01% ранее.

Центральный банк Колумбии также занял более умеренную позицию в последнее время, и более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен может привести к тому, что трейдеры поднимут вершину кривой вверх, поскольку Банк Республики будет бороться за контроль инфляции, если сейчас будет настаивать на менее агрессивном подходе.

Министр финансов Хосе Мануэль Рестрепо заявил, что центральный банк должен быть «чрезвычайно осмотрительным», чтобы предотвратить уничтожение рабочих мест по мере роста процентных ставок.

(Некоторая информация поступила от валютных трейдеров, знакомых с транзакциями, которые попросили не идентифицировать их, потому что им не разрешено публично выступать.)

Исходное примечание:

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Davison Santana - стратег по валютным операциям, который пишет для Bloomberg. Наблюдения, которые он делает, являются его собственными и не предназначены для инвестиционного консультирования.

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