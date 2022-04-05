Педро Кастильо объявил комендантский час во вторник, 5 апреля: яростная реакция в социальных сетях

В понедельник около полуночи президент Республики Перу Педро Кастильо выступил с посланием нации в разгар политического кризиса после несколько дней протестов перевозчиков, которые выступают против повышения цены на бензин. Кроме того, в Уанкайо одним из претензий было повышение цен на предметы первой необходимости, что привело к большому насилию и даже к гибели людей.

Вот почему в целях установления мира и общественного порядка президент Педро Кастильо объявил, что в Совете министров он постановил Чрезвычайное положение.

«Совет министров одобрил объявление гражданина несменяемостью (комендантский час) с 2 утра до 23:59 вечера во вторник, 5 апреля, для защиты основных прав всех людей, что не будет препятствовать предоставлению основных услуг для всех перуанцев», - сказал он в своем Послании нации.

Высший указ, делающий его официальным, был обнародован в понедельник и подписан Кастильо, председателем Совета министров Анибалом Торресом, министром обороны Хосе Луисом Гавидией, министром внутренних дел Альфонсо Чаварри и министром юстиции Феликсом Черо.

РЕАКЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Марикармен Альва, президент Конгресса Республики, выступил в своем твиттере после решения Педро Кастильо о введении комендантского часа на вторник, 5 апреля.

«Президент Кастильо не может препятствовать работе Конгресса (статья 117 Конституции). Законодательная власть продолжит свою повестку дня, запланированную на сегодня, во вторник, 5 апреля», — сообщил Альва в своей социальной сети.

Maricarmen Alva habla sobre toque de queda del 5 de abril

Сигрид Базан, конгрессмен Республики, также набросился на поспешное решение Педро Кастильо успокоить воду, вызванную остановкой транспорта. «Господин Президент, сейчас практически полночь, неприемлемая мера не имеет смысла, которая не отвечает никакому решению и скорее затронет всех работников, которые скоро рано встают для своей повседневной деятельности. Решения

Sigrid Bazán analiza el toque de queda del 5 de abril

Карлос Ривера признает, что мера президента Педро Кастильо является явно конституционной, непропорциональной и нарушает право на личную свободу личности.

Carlos Rivera opina sobre el toque de queda

Qhari Alvarado был еще одним человеком, который высказался против решения Педро Кастильо заявить, что 5 апреля будет введен комендантский час. «Отчаянная, дерзкая мера, которая подвергает Кастильо массовому презрению», - добавил он.

Qhari Alvarado

СПЕЦИАЛИСТ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ЭТОМ

Луис Бенавенте, политический аналитик, не был чужим для решения Педро Кастильо и ударил его палкой. «Комендантский час для восстановления порядка, авторитарная мера правительства Педро Кастильо, демонстрирующая неадекватность, неспособность управлять. Это все равно, что покончить с дорожно-транспортными происшествиями, запретив оборот транспортных средств», - сказал он.

«Также странно, что комендантский час действует только в Лиме и Кальяо, поскольку насилие и хаос, вызванные забастовкой авианосцев, сильнее в регионах. Что-то плохо пахнет», — говорит Луис Бенавенте, политический аналитик.

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