Патрисия Чиринос Педро Кастильо: «Он хватается за зуб и гвоздь кровью народа»

Патрисия Чиринос не стеснялась критиковать действия Педро Кастильо и то, как не бороться с текущей социальной кризис переживает страну после прекращения работы перевозчиков, которое началось 28 марта.

Через неделю после начала протестов парламентарий высказался против смертей, которые происходят в эти дни, и против того, как министры пытались свести к минимуму эти смерти.

Конгрессвумен была приглашена в программу ведущего Бето Ортиса, где она вновь подчеркнула, что президент ушел с поста президента.

«Судя по запаху и опыту, который у меня есть, это только начало. Будет еще больше кровопролития, и этого нам следует избегать. Сегодня я проголосовал против встречи, предложенной некоторыми конгрессменами, с министрами и президентом Кастильо. Я голосовал против этого не потому, что хочу не мириться, а потому, что думаю, что это пустая трата времени, потому что мы разговариваем не просто с любым президентом Перу, мы говорим о Кастильо, который является лжецом, мифоманьяк - это лживое правительство», - сказал он.

Педро Кастильо открывает школу и игнорирует забастовку транспорта | Latina TV

«Этим он демонстрирует свою неспособность управлять, и если он даже не может управлять, тем более мы сможем выйти из кризиса, подобного тому, в котором мы находимся. Я пришел с тем же предложением, которое я сказал вам в день, когда президент пришел в Конгресс, я сказал ему: уйдите в отставку мистера Кастильо, потому что у вас нет другого выбора, вы сжимаете себя зубом и гвоздем, но кровью людей, бегущих по улицам », добавил он.

С другой стороны, Патрисия Чиринос заявила, что не намерена встречаться с президентом Кастильо, поскольку она считает его мифоманьяком и что он был бы «пустой тратой времени».

«Я испытываю много боли и печали по поводу того, что происходит в Перу, это тема, которую мы все время обсуждали здесь, в конгрессе, с некоторыми конгрессменами, потому что есть ленивцы, которые предпочитают личные переговоры и продолжают защищать Кастильо. Теперь нас больше всего интересует то, что есть более 8 регионов, которые переживают кризис, в то время как Ика, Пукальпа, Чимботе, Укаяли, Тарапото. Амазонас, Уануко, Лима, Пиура практически взрываются, горят в огне, и тысячи извинений Кастильо не вернут ребенка той матери, которую мы только что видели плачущей, потому что ребенок упал в реку», - проанализировал он.

Министр обороны сводит к минимуму количество смертей от остановки перевозчиков. ВИДЕО: Канал N

«Мы видим образы Манчая и дамы в обморок, но когда она просыпается первым делом, она говорит «есть голод». Действительно, голод — это то, что есть, потому что у людей нет работы, цены растут каждый день, нестабильность беспокоит людей с момента, когда они встают и не ложатся спать. Те 15 подошв, на которые хозяйки ходили, покупали меню каждый день, уже недостаточно, это должно быть 30, 40, 50 подошв. Кастильо предпочитает бежать и ходить в открытые школы, как будто ничего не случилось, он хочет играть хорошо с населением, но ничего не добьется. Кастильо продолжает винить всех в своей неспособности, но народ больше не верит ему», - сказал он.

Давайте вспомним, что именно парламентарий Патрисия Чиринос впервые представила ходатайство о вакансии против Педро Кастильо , конгрессменка выдвинула этот документ на пленарный конгресс Перу, где ее просьба не увенчалась успехом после ее голосования. коллеги с других мест.

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