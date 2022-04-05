Через месяц после беспорядков на стадионе Коррегидора: вето, арестованные и уволенные чиновники

Прошел ровно месяц с тех пор, как мексиканский футбол стал свидетелем одной из самых жестоких глав в своей истории. Девятый тур турнира Grita México Clausura 2022 будет отмечен жестокими событиями, свидетелями которых стали Estadio Corregidora во время спора об игре между Керетаро и Атласом. По прошествии 31 дня подсчет ущерба приводит к раненым, задержанным, наказаниям и увольнениям, в дополнение к международному стыду и негодованию, о которых указывала Лига МХ.
Самыми последними событиями, связанными с беспорядками, стали увольнение министра гражданской безопасности Мигеля Анхеля Контрераса и главы отдела гражданской защиты Карлоса Родригеса Ди Белла. Это после разграничения обязанностей в расследованиях, проводимых Генеральной прокуратурой штата.
«Прискорбные события на стадионе Коррегидора 5 марта наполнили керетанов возмущением, удивлением и большой болью. Он показал лицо Мексике и всему миру, искаженное от того, кто мы есть на самом деле. (...) Я поручил действовать против виновных без спешки, но без колебаний. Эти действия должны были быть наказаны в соответствии с надлежащей правовой процедурой. Мы преследовали преступников, а не преступников. В Керетаро, кто его платит», - заявил губернатор Маурисио Кури в своем последнем докладе.
Спустя почти две недели после событий кабинет федеральной администрации представил официальный отчет через Министерство безопасности и защиты граждан. Через заместителя министра Рикардо Мехия Бердеха дело было рассмотрено национальными учреждениями с учетом серьезности этого вопроса на пресс-конференции, проведенной Лопесом Обрадором по теме
Четверг, 17 марта.
В то время в результате работы было выдано 35 ордеров на обыск в пяти муниципалитетах образования (Керетаро, Коррегидора, Эль-Маркес, Колон и Сан-Хуан-дель-Рио), в результате чего было арестовано 25 человек. Из этого числа четверо обвинялись в покушении на убийство, а остальные подавляющее большинство обвинялись в насилии в публичных спектаклях.
«Мы были в координации с властями Мексиканской федерации футбола и Liga MX, которые объявили о своих собственных протоколах и санкциях, которые соответствуют частной сфере, но был создан механизм связи и обмена информацией для оказания помощи местным властям в отсутствие насилия», - сказал он. Мехия Бердеха.
Мексиканская федерация футбола ввела санкции в отношении «Белых петухов Керетаро» следующими мерами:
- Проиграть со счетом три гола до нуля в матче против Атласа на девятую дату Клаусуры 2022 года
- Играйте в течение одного года каждый домашний матч за закрытыми дверями (с 08 марта 2022 года по 7 марта 2023 года). Точно так же его основные силы и женская категория.
- Экономическая санкция (они не раскрыли, сколько это сумма).
- Анимационная группа из Керетаро в течение трех лет не могла присутствовать на матчах, которые команда проводит дома.
Согласно отчетам прокуратуры, а также органов государственной власти, в результате расследований было завершено 46 обысков, проанализировано более 400 видеозаписей и арестовано 32 человека, обвиняемых в тяжких преступлениях. «Расследования продолжаются. Тех, кто участвовал в этом варварстве и продолжает бежать, я еще раз предупреждаю: сдавайтесь. Там не будет места, где они смогут спрятаться», — сказал Кури.
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