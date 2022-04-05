Через месяц после беспорядков на стадионе Коррегидора: вето, арестованные и уволенные чиновники

MEX7385. QUERÉTARO (MÉXICO), 05/03/2022.- Aficionados del Querétaro y aficionados del Atlas originaron un conato de pelea que terminó invadiendo la cancha, durante un juego correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México). EFE/Sebastián Laureano Miranda

Прошел ровно месяц с тех пор, как мексиканский футбол стал свидетелем одной из самых жестоких глав в своей истории. Девятый тур турнира Grita México Clausura 2022 будет отмечен жестокими событиями, свидетелями которых стали Estadio Corregidora во время спора об игре между Керетаро и Атласом. По прошествии 31 дня подсчет ущерба приводит к раненым, задержанным, наказаниям и увольнениям, в дополнение к международному стыду и негодованию, о которых указывала Лига МХ.

Самыми последними событиями, связанными с беспорядками, стали увольнение министра гражданской безопасности Мигеля Анхеля Контрераса и главы отдела гражданской защиты Карлоса Родригеса Ди Белла. Это после разграничения обязанностей в расследованиях, проводимых Генеральной прокуратурой штата.

«Прискорбные события на стадионе Коррегидора 5 марта наполнили керетанов возмущением, удивлением и большой болью. Он показал лицо Мексике и всему миру, искаженное от того, кто мы есть на самом деле. (...) Я поручил действовать против виновных без спешки, но без колебаний. Эти действия должны были быть наказаны в соответствии с надлежащей правовой процедурой. Мы преследовали преступников, а не преступников. В Керетаро, кто его платит», - заявил губернатор Маурисио Кури в своем последнем докладе.

Mauricio Kuri en conferencia de prensa sobre el Estadio Corregidora un día después de la pelea.

Спустя почти две недели после событий кабинет федеральной администрации представил официальный отчет через Министерство безопасности и защиты граждан. Через заместителя министра Рикардо Мехия Бердеха дело было рассмотрено национальными учреждениями с учетом серьезности этого вопроса на пресс-конференции, проведенной Лопесом Обрадором по теме

Четверг, 17 марта.

В то время в результате работы было выдано 35 ордеров на обыск в пяти муниципалитетах образования (Керетаро, Коррегидора, Эль-Маркес, Колон и Сан-Хуан-дель-Рио), в результате чего было арестовано 25 человек. Из этого числа четверо обвинялись в покушении на убийство, а остальные подавляющее большинство обвинялись в насилии в публичных спектаклях.

«Мы были в координации с властями Мексиканской федерации футбола и Liga MX, которые объявили о своих собственных протоколах и санкциях, которые соответствуют частной сфере, но был создан механизм связи и обмена информацией для оказания помощи местным властям в отсутствие насилия», - сказал он. Мехия Бердеха.

Detenidos por hechos en el Estadio Corregidora. Conferencia de prensa del gobierno federal del jueves 17 de marzo de 2022. Foto: @Andrés Manuel López Obrador

Мексиканская федерация футбола ввела санкции в отношении «Белых петухов Керетаро» следующими мерами:

- Проиграть со счетом три гола до нуля в матче против Атласа на девятую дату Клаусуры 2022 года

- Играйте в течение одного года каждый домашний матч за закрытыми дверями (с 08 марта 2022 года по 7 марта 2023 года). Точно так же его основные силы и женская категория.

- Экономическая санкция (они не раскрыли, сколько это сумма).

- Анимационная группа из Керетаро в течение трех лет не могла присутствовать на матчах, которые команда проводит дома.

Согласно отчетам прокуратуры, а также органов государственной власти, в результате расследований было завершено 46 обысков, проанализировано более 400 видеозаписей и арестовано 32 человека, обвиняемых в тяжких преступлениях. «Расследования продолжаются. Тех, кто участвовал в этом варварстве и продолжает бежать, я еще раз предупреждаю: сдавайтесь. Там не будет места, где они смогут спрятаться», — сказал Кури.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



