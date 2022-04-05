Управление омбудсмена требует немедленного прекращения принудительной социальной иммобилизации, поскольку это неконституционно

Перед лицом объявления чрезвычайного положения, объявленного правительством, которое предусматривает обязательную меру социальной иммобилизации с 02:00 до 23:59 часов сегодня, во вторник, 5 апреля, Офис омбудсмена постановил, что мера, принятая исполнительной властью, «является неконституционной из-за отсутствия должной мотивации и потому, что она абсолютно несоразмерна событиям социального протеста, зафиксированным в Лиме и Кальяо».
Далее в нем говорится, что «Конституционный суд в последовательной судебной практике заявил, что чрезвычайное положение и меры, принимаемые в соответствии с их защитой, должны неукоснительно отвечать критериям соразмерности и необходимости», но «эти требования не соблюдаются в данном случае, поскольку нет никаких оснований было высказано, что оправдывает такую строгую социальную иммобилизацию, не указано, как это будет способствовать сохранению общественного порядка».
«Приказ о несменяемости не учитывает серьезные последствия, которые он окажет на работников в стране, большинство из которых работают в неформальных условиях, поэтому их право на труд будет затронуто так же, как и другие права, такие как питание, здравоохранение и образование», - говорится в заявлении Управление омбудсмена.
Кроме того, «учитывая несвоевременный характер этой меры, ее последствия будут еще более разрушительными и вызовут тревогу среди населения в обстоятельствах, когда для урегулирования конфликта, вызванного требованиями перевозчиков и фермеров, необходимы спокойствие и спокойствие. Несвоевременное принятие мер нарушает обязанность обеспечивать правовую предсказуемость, которую каждое государство должно нести в отношении гражданства».
В последних двух пунктах своего заявления Управление омбудсмена также отмечает, что чрезвычайные положения не являются механизмами, используемыми для урегулирования социальных конфликтов, «для этого и нужны процессы диалога, которые продвигает само правительство и чья приверженность встречам с гильдиями, находящимися в конфликте. все еще находится в стадии рассмотрения».
ПОСЛАНИЕ НАЦИИ
Педро Кастильо в своем послании нации заявил, что, хотя каждый протест в стране является конституционным правом, это всегда должно быть сделано в рамках закона.
«Столкнувшись с актами насилия, которые некоторые группы хотели создать в результате блокады на въездах в Лиму и Кальяо, и в целях восстановления мира и внутреннего порядка Совет министров объявил чрезвычайное положение, приостановив действие конституционных прав, касающихся свободы и личной безопасности, неприкосновенность жилища и свобода собраний в провинции Лима и Кальяо», - сказал он в своей речи.
Глава государства также призвал продолжать совместную работу по содействию национальному росту и развитию, но подчеркнул, что это развитие должно быть справедливым и равноправным, чтобы непосредственно приносить пользу всем перуанцам на национальной территории.
По этой причине он указал, что был принят ряд мер по улучшению доходов перуанцев и что семьи не пострадали от повышения цен на предметы первой необходимости.
«Эти меры, одобренные в рамках диалога в городе Уанкайо, приносят пользу не только населению Хунина, но и всем семьям, особенно наиболее уязвимым. Скоро вы увидите результаты предпринятых действий, договоренностей, достигнутых в результате диалога между представителями исполнительной власти, местными властями, руководителями перевозчиков, фермерами и населением», - сказал он.
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