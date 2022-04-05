Управление омбудсмена требует немедленного прекращения принудительной социальной иммобилизации, поскольку это неконституционно

Перед лицом объявления чрезвычайного положения, объявленного правительством, которое предусматривает обязательную меру социальной иммобилизации с 02:00 до 23:59 часов сегодня, во вторник, 5 апреля, Офис омбудсмена постановил, что мера, принятая исполнительной властью, «является неконституционной из-за отсутствия должной мотивации и потому, что она абсолютно несоразмерна событиям социального протеста, зафиксированным в Лиме и Кальяо».

Далее в нем говорится, что «Конституционный суд в последовательной судебной практике заявил, что чрезвычайное положение и меры, принимаемые в соответствии с их защитой, должны неукоснительно отвечать критериям соразмерности и необходимости», но «эти требования не соблюдаются в данном случае, поскольку нет никаких оснований было высказано, что оправдывает такую строгую социальную иммобилизацию, не указано, как это будет способствовать сохранению общественного порядка».

Послание народу Педро Кастильо, где он объявляет комендантский час.

«Приказ о несменяемости не учитывает серьезные последствия, которые он окажет на работников в стране, большинство из которых работают в неформальных условиях, поэтому их право на труд будет затронуто так же, как и другие права, такие как питание, здравоохранение и образование», - говорится в заявлении Управление омбудсмена.

Кроме того, «учитывая несвоевременный характер этой меры, ее последствия будут еще более разрушительными и вызовут тревогу среди населения в обстоятельствах, когда для урегулирования конфликта, вызванного требованиями перевозчиков и фермеров, необходимы спокойствие и спокойствие. Несвоевременное принятие мер нарушает обязанность обеспечивать правовую предсказуемость, которую каждое государство должно нести в отношении гражданства».

В последних двух пунктах своего заявления Управление омбудсмена также отмечает, что чрезвычайные положения не являются механизмами, используемыми для урегулирования социальных конфликтов, «для этого и нужны процессы диалога, которые продвигает само правительство и чья приверженность встречам с гильдиями, находящимися в конфликте. все еще находится в стадии рассмотрения».

ПОСЛАНИЕ НАЦИИ

Педро Кастильо в своем послании нации заявил, что, хотя каждый протест в стране является конституционным правом, это всегда должно быть сделано в рамках закона.

«Столкнувшись с актами насилия, которые некоторые группы хотели создать в результате блокады на въездах в Лиму и Кальяо, и в целях восстановления мира и внутреннего порядка Совет министров объявил чрезвычайное положение, приостановив действие конституционных прав, касающихся свободы и личной безопасности, неприкосновенность жилища и свобода собраний в провинции Лима и Кальяо», - сказал он в своей речи.

Глава государства также призвал продолжать совместную работу по содействию национальному росту и развитию, но подчеркнул, что это развитие должно быть справедливым и равноправным, чтобы непосредственно приносить пользу всем перуанцам на национальной территории.

По этой причине он указал, что был принят ряд мер по улучшению доходов перуанцев и что семьи не пострадали от повышения цен на предметы первой необходимости.

«Эти меры, одобренные в рамках диалога в городе Уанкайо, приносят пользу не только населению Хунина, но и всем семьям, особенно наиболее уязвимым. Скоро вы увидите результаты предпринятых действий, договоренностей, достигнутых в результате диалога между представителями исполнительной власти, местными властями, руководителями перевозчиков, фермерами и населением», - сказал он.

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