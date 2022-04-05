Нестор Вильянуэва изменил Флорчите Поло с Тесси Линдой, по словам танцовщицы: «Я сделал это не из мести»

Танцовщица Тесси Линда выступила в шоу Amor y Fuego, чтобы рассказать правду о романе, с которым у нее был бы роман. Нестор Вильянуэва любит это, как бы показывать компрометирующие разговоры, которые показывают, что он ее ищет.

Как вы помните, так называемая «Королева трубки» отправила заявление, которое отграничивало ее от любых нынешних отношений с певицей. Однако 4 апреля он признался, что они «встречались» до трех месяцев назад, когда он еще был с Флорчитой Поло.

По словам Тесси Линды, в декабре 2021 года она сказала певице, что больше ничего с ним не хочет. «Я остановил его три месяца назад. Мы поговорили и сказали, что продолжаем дружбу. Что-то произошло в то время», - сказала она, и на что Джиджи Митре сказал: «Florcita они вам изменяли ».

«Снимайте все, что подтвердил тот же главный герой, Флорсита, они были неверны вам с Тесси Линдой своими словами», - добавил Родриго Гонсалес

Нестор Вильянуэва изменил Флорчите Поло с Тесси Линдой. ВИДЕО: YouTube

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ