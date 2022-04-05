Морган Фриман станет ведущим нового документального сериала «Великие побеги»

Восемь отличных побегов из самых безопасных тюрем в мире. В каждом случае будет повествование о Моргане Фримене, ведущем цикла.

С необыкновенным голосом Моргана Фримена сериал Great Escapes... представляет восемь случаев в своем первом сезоне. Из Alcatraz, Dannemora, El Chapo Guzman и Pittsburgh Six серия подробно воссоздает обстановку, масштабы и развитие утечек, а также часть их последствий. Основываясь на технологии Unreal Engine, построение каждого дела было достигнуто с использованием существующих аудиовизуальных материалов плюс свидетельские показания.

Отмеченный наградами и любимый актер пережил тюремный опыт как в фантастике, так и в реальности. Для первого он снялся в фильме «Искупление Шоушенка», где персонаж Фримена помогает главному герою фильма сбежать. В реальной жизни актер провел краткое пребывание в тюрьме во время пребывания в ВВС в явном недоразумении. Сейчас он представляет документальный сериал, который реконструирует самые запоминающиеся случаи побегов.

Плюс этой серии, в отличие от многих других документальных фильмов, посвященных этим случаям, заключается в том, что Great Escapes с Морганом Фрименом представляет воссоздания, созданные с помощью программного обеспечения Unreal Engine, которое использует исторические изображения, чтобы придать ему еще больший реализм, карты маршрутов побега и погони за известные утечки из Alcatraz, Dannemora, тюрьмы штата Питтсбург и других. Графический движок, помимо того, что он использовался в самых важных играх индустрии видеоигр, недавно также использовался для реконструкции персонажей «Звездных войн» в сериалах, фильмах и других играх киноиндустрии.

Эта новая технология помещает зрителя в тюрьмы, реконструируя их с помощью компьютерной графики, создавая фотореалистичные изображения и захватывающие впечатления. На основе этого прогресса камеры, вентиляционные каналы, туннели и тюремные стены могут быть реконструированы таким образом, чтобы зрители могли видеть побег с точки зрения людей, которые копали или планировали свой выход из тюрем.

«В Great Escapes у вас есть представление о том, насколько преданные, смелые и находчивые люди могут быть в безвыходных ситуациях. Как только вы начнете смотреть, вы включаетесь. Загадка в том, сделают ли они это, смогут ли они на самом деле это сделать. Потому что это почти невозможная попытка», - сказал Морган Фриман, который был номинирован на «Оскар» в 1994 году за одну из своих самых запоминающихся ролей - роль стажера Эллиса Реддинга в классической «Мечты о свободе». Он также добавил: «Я дам вам шаг за шагом подробности того, что вы делали от момента к моменту почти, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Выход из тюрьмы строгого режима, вероятно, одна из самых смелых попыток, которые могут себе позволить люди. Это, пожалуй, одна из самых удивительных вещей в человеческой природе, которую мы заперли в тюрьмах».

Первый эпизод этого сериала, который «История» выйдет в эфир в Латинской Америке, будет посвящен делу Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, мексиканского наркобарона, которому удалось сбежать из двух тюрем строгого режима. Первый побег из Эль-Чапо состоялся в 2001 году. Второй расскажет о деле Alcatraz и вспомнит попытку побега 1962 года из тюрьмы, которая считалась самой технологически безопасной тюрьмой в Соединенных Штатах. Третья тюрьма следует за тюрьмой Даннемора, где двое мужчин с пожизненным заключением использовали инженерный интеллект и психологические манипуляции нескольких тюремных служащих для побега из тюрьмы.

Премьера первого эпизода Great Escapes with Morgan Freeman состоится в субботу, 9 апреля в Аргентине, и воскресенье 10 в Колумбии, а в Мексике каждый понедельник на канале History and History Play.

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