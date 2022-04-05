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Россия

Более 3300 человек были эвакуированы гуманитарными коридорами из Украины за последние сутки

Кроме того, колонна из семи автобусов, эвакуирующих граждан Мариуполя и следующих по согласованному маршруту, в сопровождении делегации Международного комитета Красного Креста

Newsroom Infobae

5 апрель 2022
People board a special train for displaced people to leave the small eastern Ukrainian city of Svatovo, Lugansk region, on August 12, 2014. A convoy of 262 Russian trucks rolled toward the Ukrainian border on August 12 as Kiev vowed to block the aid mission from its territory over fears it was a ploy to bolster pro-Kremlin rebels. The convoy of what Russia says is humanitarian aid has sparked fears of an escalation in a conflict that has left hundreds dead in eastern Ukraine in recent months and plunged Moscow's ties with the West to their lowest point in decades. AFP PHOTO / SERGEY BOBOK
People board a special train for displaced people to leave the small eastern Ukrainian city of Svatovo, Lugansk region, on August 12, 2014. A convoy of 262 Russian trucks rolled toward the Ukrainian border on August 12 as Kiev vowed to block the aid mission from its territory over fears it was a ploy to bolster pro-Kremlin rebels. The convoy of what Russia says is humanitarian aid has sparked fears of an escalation in a conflict that has left hundreds dead in eastern Ukraine in recent months and plunged Moscow's ties with the West to their lowest point in decades. AFP PHOTO / SERGEY BOBOK

По меньшей мере 3376 человек были эвакуированы в понедельник из городов Мариуполь и Бердянск, из юго-востока Украины в район Запорожья, контролируемый украинскими войсками.

«405 человек приехали в Запорожье своими силами из Мариуполя и Бердянска. 1553 из них прибыли из Мариуполя. 805 человек также приехали из других городов Запорожской области: Пологи, Василевка, Бердянск, Мелитополь», - заявил вице-премьер и министр по реинтеграции временно оккупированные территории Украины, Ирина Верещук.

Кроме того, в городе Мангуш Донецкой области заблокирована колонна из семи автобусов, эвакуирующих людей из Мариуполя и следующих по согласованному маршруту, в сопровождении делегации Международного комитета Красного Креста.

В этом контексте в Луганской области 971 человек был эвакуирован из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Горское.

«Несмотря на соглашение, российские оккупанты систематически нарушали договоренности во время эвакуации в Луганской области. Мы ведем переговоры и, несмотря на сопротивление Российской Федерации в работе гуманитарных коридоров, мы не прекратим попытки спасти наших людей», — заявил Верещук.

Un residente de Lugansk, sostiene un televisor antes de huir de su ciudad
Un residente de Lugansk, sostiene un televisor antes de huir de su ciudadREUTERS

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «искажении фактов» в контексте резни в Буче и заверил, что «они не смогут обмануть весь мир», поскольку есть «множество доказательств» того, что российские войска разрушают города и похищают, пытают и убивают мирных жителей .

«Придет время, когда все россияне узнают всю правду о том, кого из их сограждан убили. Кто отдавал приказы. Кто закрывал глаза на убийства», - подчеркнул он в своей обычной вечерней речи, сообщается на официальном сайте украинского председательства.

Зеленский напомнил, что в городе Буча «убито и пытают» более 300 человек, и это число, по словам украинского президента, «может быть больше», когда весь город будет тщательно осмотрен. «И это всего лишь один город», - добавил он.

В этой связи он заявил, что Москва «уже начинает ложную кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе», поэтому «они попытаются скрыть следы своих преступлений», чего они не делали, покидая Бучу.

«Они сделают десятки интервью на сцене, переиздают записи и убивают людей специально, чтобы это выглядело так, будто их убил кто-то другой», - сказал он, добавив, что «прилагаются все усилия для выявления российских военных, причастных к этим преступлениям».

(С информацией от Europa Press)

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