Более 3300 человек были эвакуированы гуманитарными коридорами из Украины за последние сутки

People board a special train for displaced people to leave the small eastern Ukrainian city of Svatovo, Lugansk region, on August 12, 2014. A convoy of 262 Russian trucks rolled toward the Ukrainian border on August 12 as Kiev vowed to block the aid mission from its territory over fears it was a ploy to bolster pro-Kremlin rebels. The convoy of what Russia says is humanitarian aid has sparked fears of an escalation in a conflict that has left hundreds dead in eastern Ukraine in recent months and plunged Moscow's ties with the West to their lowest point in decades. AFP PHOTO / SERGEY BOBOK

По меньшей мере 3376 человек были эвакуированы в понедельник из городов Мариуполь и Бердянск, из юго-востока Украины в район Запорожья, контролируемый украинскими войсками.

«405 человек приехали в Запорожье своими силами из Мариуполя и Бердянска. 1553 из них прибыли из Мариуполя. 805 человек также приехали из других городов Запорожской области: Пологи, Василевка, Бердянск, Мелитополь», - заявил вице-премьер и министр по реинтеграции временно оккупированные территории Украины, Ирина Верещук.

Кроме того, в городе Мангуш Донецкой области заблокирована колонна из семи автобусов, эвакуирующих людей из Мариуполя и следующих по согласованному маршруту, в сопровождении делегации Международного комитета Красного Креста.

В этом контексте в Луганской области 971 человек был эвакуирован из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Горское.

«Несмотря на соглашение, российские оккупанты систематически нарушали договоренности во время эвакуации в Луганской области. Мы ведем переговоры и, несмотря на сопротивление Российской Федерации в работе гуманитарных коридоров, мы не прекратим попытки спасти наших людей», — заявил Верещук.

Un residente de Lugansk, sostiene un televisor antes de huir de su ciudad REUTERS

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «искажении фактов» в контексте резни в Буче и заверил, что «они не смогут обмануть весь мир», поскольку есть «множество доказательств» того, что российские войска разрушают города и похищают, пытают и убивают мирных жителей .

«Придет время, когда все россияне узнают всю правду о том, кого из их сограждан убили. Кто отдавал приказы. Кто закрывал глаза на убийства», - подчеркнул он в своей обычной вечерней речи, сообщается на официальном сайте украинского председательства.

Зеленский напомнил, что в городе Буча «убито и пытают» более 300 человек, и это число, по словам украинского президента, «может быть больше», когда весь город будет тщательно осмотрен. «И это всего лишь один город», - добавил он.

В этой связи он заявил, что Москва «уже начинает ложную кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах мирных жителей в Мариуполе», поэтому «они попытаются скрыть следы своих преступлений», чего они не делали, покидая Бучу.

«Они сделают десятки интервью на сцене, переиздают записи и убивают людей специально, чтобы это выглядело так, будто их убил кто-то другой», - сказал он, добавив, что «прилагаются все усилия для выявления российских военных, причастных к этим преступлениям».

(С информацией от Europa Press)

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