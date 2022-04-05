Моника Кабрехос вспоминает свое время в «Public Enemies»: «Я чувствовала себя притесняемой, оскорбленной и униженной»

В недавнем интервью Магали Медине Моника Кабрехос, автор книги «Общественная женщина», рассказала о плохом опыт, который она имела, будучи частью Public Enemies, ночного шоу, которое было организовано ею и Альдо Миясиро в 2012 году . По словам ведущей, ее время в телевизионном пространстве было совсем не приятным, так как она страдала от издевательств со стороны собственных коллег по каналу.

Журналистка также начала разговор, дав понять, что никогда не указывала на Мартина Арредондо, бывшего продюсер Public Enemies, как человек, который сексуально домогался ее в одной из глав ее книги. Однако он заверил, что у него тоже нет хороших отношений с ним, несмотря на все годы совместной работы.

«Я не могу сказать что-то подобное, у меня нет доказательств, прошло более 12 или 13 лет. Но у меня с ним не сложились хорошие отношения, у меня ужасное представление о нем как о профессионале и как о человеке. Я не могу сказать по телевидению, что он главный герой эпизода. Указывать на это — преступление», — заявил Кабрехос на съемочной площадке Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos y Aldo Miyashiro en la conducción de Enemigos Públicos. (Foto: Panamericana TV)

На вопрос «Сороки», чувствовала ли она когда-нибудь домогательства на шоу, Моника ответила «да» на профессиональном и сексуальном уровне. По его словам, его опыт был очень похож на опыт Марко Родригеса, продюсерского члена Public Враги, которые обвиняли Мартина, которого он называл «плохим человеком», в его увольнении, потому что он сказал, что «плохо пахнет» и что он «не работал так же».

« Меня преследовали, оскорбляли, унижали. Это был групповой дух, в который, к сожалению, я не подходил, потому что у меня другой образ жизни. Я довольно защищаю свою точку зрения, и как бы мне ни говорили заткнуться, я этого не делаю. Я говорю то, что думаю обо всем », — сказала Моника.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ТРАВЛЯ В ПРОГРАММЕ

Согласно заявлениям ведущей Al Sexto Día, она почувствовала нападение со стороны своих коллег, потому что они не принимали во внимание их идеи и постоянно шутили о ее весе и возрасте в шоу, даже когда камеры были выключены. В то время Кабрехосу было 36 лет.

«Они раздражали меня из-за моего возраста, из-за веса, что если бы я был пухлым. Я похудела, и так как я больше не могла быть пухлой девочкой, меня назвали старухой (...) Мне приходилось с этим разбираться, и я знала, как делать это с помощью широкого ремешка, пока оскорбления не стали более масштабными», — рассказала ведущая.

Важно отметить, что Моника Кабрехос перестала появляться на Public Enemies, когда программа была реструктурирована в 2013 году, ее заменила Сандра Вергара. Программа завершилась в декабре 2014 года.

МАРТИН АРРЕДОНДО РАЗЪЯСНЯЕТ

В книге «Public Woman» Моника Кабрехос рассказывает, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны телевизионного продюсера ночного шоу, где она работала. Имя Мартин Арредондо сразу стало известно, так как они оба работали вместе в «Враги народа». В разгар этих спекуляций журналист нарушил свое молчание.

«Я решительно отрицаю все намеки, и все, что я могу сказать, настолько чувствительно, что это может повлиять на показания человека. То, что остается для меня до этих показаний, которые являются преступными, с участием моего имени, я подчиняюсь всей экспертизе (в будущем расследовании)», - уточнил он в кратком интервью для Amor y Fuego, который исключил отправку ему нотариального письма об отказе.

«Что мне делать с предупреждением... «что я собираюсь осудить тебя за клевету»... что мне делать? Если мой имидж окончательно поврежден, нет упражнения, в котором я могу сейчас перестроиться, тема уже выброшена», - добавил он.

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