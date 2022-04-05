Министр юстиции о поединке Кристал против Фламенго: «Футбольный матч не может начаться до спокойствия в стране»

Почти полночь во вторник, 5 апреля. Педро Кастильо, президент Перу, объявил в своем послании нации, что страна будет иметь обязательный социальная иммобилизация с 02:00 до 23:59 часов дня, о которой идет речь, после остановки перевозчиков, которая вызвала хаос, беспорядки, насилие и даже грабежи.

Поэтому возник вопрос, что произойдет с дуэлью между Спортинг Кристал и Фламенго, поэтому министр юстиции Феликс Черо выступил в программе «Голос народов» на радио Exitosa.

«(Матч между Спортинг Кристал и Фламенго) Его придется перенести. Давайте не будем забывать, что в исключительных мерах есть чрезвычайные меры, которые необходимо предпринять. Я думаю, что все мы любим футбол, нам всем нравятся матчи, но футбольный матч не может превалировать над спокойствием, в котором нуждается страна», - сказал Феликс Черо Exitosa.

Итак, что будет с матчем «Спортинг Кристал» против «Фламенго» за Кубок Либертадорес?

Пока Sporting Cristal не комментирует этот вопрос, и все будет зависеть от решения Conmebol, решит ли она провести игру за закрытыми дверями или перенести ее на следующий день. Однако поединок между Спортинг Кристал и Фламенго в первый день группы H Кубка Либертадорес запланирован на вторник, 5 апреля, с 19:30 (по перуанскому времени) на Национальном стадионе.

Во время домашней помолвки тренер по бас-понтину подтвердил, что Йосимар Йотун и Фернандо Пачеко будут в хорошей форме после некоторого дискомфорта. Из них полузащитник сборной Перу должен выйти в стартовую.

Кроме того, Роберто Москера, тренер Sporting Cristal, как стало известно Infobae, изучил все матчи «Фламенго» и имеет всю информацию о каждом из игроков бразильской сборной.

МИНИСТР ЮСТИЦИИ ГОВОРИТ, ЧТО ПЕРУАНЦЫ ХОТЯТ СПОКОЙСТВИЯ

Министр юстиции Феликс Черо рассказал о том, как, по его мнению, перуанское население приняло решение Педро Кастильо о введении комендантского часа во вторник. «Перуанцы умны и хотят спокойствия. Они хотят работать с гарантиями, они не хотят, чтобы акты насилия и службы работали. Однако я доверяю Богу и что перуанцы будут сотрудничать с этой мерой, потому что это для благополучия всех», - сказал он в Exitosa.

«Мы работали весь день. Есть решения, которые должны быть приняты, и решения, которые принимаются, являются твердыми, и если нам нужно работать в 12:00 или в час ночи, согласно отчетам, мы должны стабилизировать порядок и успокоить страну, мы должны это сделать. Мера была принята в Совете министров после генерации ситуаций, которые произошли сегодня, но мы всегда стараемся действовать осмотрительно и разумно, насколько это возможно», - добавил он.

БАЗОВЫЕ УСЛУГИ, ЕСЛИ ОНИ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ

«Все основные виды деятельности нашей страны, здравоохранение, основные и основные услуги, будут присутствовать, потому что они являются базовым уходом, необходимым для того, чтобы люди могли обеспечить себя своей продукцией. Очевидно, что в порядке и спокойствии. Кроме того, полиция и вооруженные силы будут направлять и сопровождать эти меры», - сказал Exitosa министр юстиции Феликс Черо.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

В нем говорится, что верховный указ, предусматривающий обязательную социальную иммобилизацию в Лиме и Кальяо во вторник, 5 апреля.