Министр обороны минимизировал количество смертей в результате забастовки транспорта: «Больше ничего не было»

Министр обороны сводит к минимуму количество смертей от остановки перевозчиков. ВИДЕО: Канал N

Сегодня днем министр обороны Хосе Луис Гавидиа присутствовал на 13-м километре Центрального шоссе в диалог с демонстрантами, которые перекрыли этот важный маршрут, в контексте забастовки транспорта.

В какой-то момент глава Миндефа был перехвачен прессой и отрицал, что исполнительная власть задерживает участие в протестах. С ним также консультировались погибшие, номер четыре с начала общенациональной остановки.

На вопрос о человеке, получившем выстрел в глаз, Гавидиа ответил: «Я ничего об этом не знаю, я его не видел, ты видел?» . Он сразу же обратился к прессе за помощью в преодолении этого кризиса.

Министр Гавидиа сообщил, что сегодня днем движение было нормализовано вдоль Центрального шоссе, на высоте Уайкана, после очистки пикетов, образовавшихся утром.

«Центральное шоссе освобождено и в Манчае. Мы поговорили с населением, они поняли, что это не способ протестовать, прерывать движение транспорта - это нарушать права других граждан», - сказал он прессе.

По его словам, граждане уже мирно переезжают в свои дома. «Понятно, что они утверждают, есть справедливое требование, с которым мы должны столкнуться», - сказал он.

Он также сказал, что есть проблемы, которые правительство уже решает, и население «должно верить» в то, что будут решены и другие вопросы, такие как плата за проезд и освобождение от IGV для продуктов из семейной корзины.

«Мы прилагаем все усилия для борьбы с этим кризисом, который происходит во всем мире. Давайте не будем усугублять экономический кризис политическим кризисом, политический кризис не помогает решить проблемы», — подчеркнул он.

В РАМКАХ ЗАКОНА

Министр юстиции и по правам человека Феликс Черо Медина заявил, что социальный протест является конституционным правом, но он должен осуществляться в рамках закона и мирным путем.

Через свои социальные сети он заявил, что, следуя справедливым требованиям группы населения, преступные действия не могут быть допустимы.

«В соответствии со справедливыми требованиями группы населения нельзя допускать преступных действий. Социальный протест - это конституционное право, но это должно быть сделано в рамках закона», - сказал он в сообщении в Twitter.

«Национальная полиция и прокуратура должны эффективно играть свою роль перед лицом этих действий», - добавил он.

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