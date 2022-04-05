Мексика осудила зверства, совершенные в украинском городе Буча перед ООН

Сообщение представителя Мексики в ООН Хуана Рамона де ла Фуэнте о российском вторжении в Украину

Через шесть недель после начала российских атак на Украине, в результате которых погибли сотни людей, во вторник представитель Мексики при Организации Объединенных Наций (ООН) Хуан Рамон де ла Фуэнте Рамирес высказался о ситуации, осудив снимки, например, сделанные из Бучи, и поддержав намерение этого организация для расследования того, имели ли место военные преступления.

«Мы с ужасом видели образы, которыми он поделился с нами, это фреска Герники, воссозданная еще раз с гражданскими жертвами. Вот уже шесть недель мир с тревогой следит за разрушительными последствиями российского вторжения в Украину», — заявил представитель Мексики во время заседания Совета Безопасности ООН. «Мы решительно осуждаем зверства, которые отражены в них, абсолютно нечем их оправдать».

После нападения на Бучу, город на севере Украины, где уже 400 тел на улицах после нескольких недель осаждения российскими войсками, де ла Фуэнте заявил, что защита гражданских лиц «является неотъемлемой обязанностью международного сообщества».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это нападение «самой страшной бойней в Европе со времен Второй мировой войны». В то время как правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что у нее есть признаки того, что российская армия совершала возможные военные преступления в районах, находящихся под ее контролем, включая суммарные казни гражданских лиц.

Де ла Фуэнте согласился с тем, что серьезные нарушения прав человека «требуют сохранения вероятности того, что военные преступления действительно были совершены», и подчеркнул: «Мексика полностью поддерживает заявление Генерального секретаря о том, чтобы можно было как можно скорее провести беспристрастные расследования для выявления подотчетность и подотчетность».

Он добавил, что мексиканское представительство внимательно следит за работой Международного уголовного суда и «мы поддерживаем прокурора, который находится в процессе расследования предполагаемых международных преступлений, совершенных в Украине, а также Независимую следственную комиссию, созданную для тех же целей Совет по правам человека ООН, их доклады будут иметь решающее значение».

«Мексика признает и высоко оценивает работу всех гуманитарных организаций, задействованных в Украине, а также солидарность соседних стран, которые приняли миллионы беженцев, и посреднические усилия различных стран и различных субъектов. Мы надеемся, что этот Совет в строгом соответствии с международным правом, международным гуманитарным правом и международным правом прав человека выполнит свои обязанности и внесет эффективный вклад в прекращение войны и восстановление мира», - заключил он.

Позиция Мексики в отношении нападений России на Украине вызвала международные споры. Особенно для своего соседа на севере США.

Точно, во вторник было объявлено, что около 25 мексиканских законодателей, в том числе депутат от Лейбористской партии (PT) Херардо Фернандес Норонья, могут остаться без виз для въезда в Соединенные Штаты после того, как конгресс этой страны предложил отозвать эти разрешения, поскольку они считались про- русский. Альберто Анайя Гутьеррес, президент PT и бывший заместитель Нуэво-Леона Сантьяго Гонсалес Сото, являются другими персонажами, которые составляют список, который также входит в так называемый Комитет дружбы между Мексикой и Россией.

«Временные выборы этого комитета дали четкий сигнал Соединенным Штатам и свободному миру», - предупредил конгрессмен-демократ Техаса Висенте Гонсалес. Он указал, что, хотя сам президент Лопес Обрадор «продолжает занимать нейтральную публичную позицию по конфликту между Россией и Украиной», «действия, предпринятые членами его собственной партии Морена и другими, говорят об обратном», и он заключил, посчитав прискорбным, что сам сосед США не уже вступил в демократии. осудить Россию и наложить на нее санкции.

В то время как в этот понедельник известная газета The Washington Post упомянула страну ацтеков в жесткой редакционной статье против стран, которые все еще имеют оговорки осудить российскую атаку в Украине. «Многие крупные и влиятельные страны, в том числе некоторые демократические страны, с которыми Соединенные Штаты поддерживают прочные отношения, ошибались. Это тревожный аспект кризиса и требует взвешенного, но дифференцированного ответа со стороны США», — отмечает газета.

Хотя среди причин наиболее неоправданной является позиция Мексики. «Только для Мексики проблема заключается в чистой идеологии, а не в конфликте интересов. Двусторонняя торговля с Россией составляет всего 2,3 миллиарда долларов, но южный сосед Соединенных Штатов и крупнейший партнер по торговле товарами (614,5 миллиарда долларов в 2019 году) придерживается догмы президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о невмешательстве. Некоторые члены его левой политической партии, беспринципные, выбрали этот момент для открытия «комитета дружбы» с Россией», - осуждает издание.

И в заключение они отмечают, что «Вашингтону следует агрессивно использовать моральное убеждение, торговлю и помощь, как экономическую, так и военную. Это то, что делает Россия; эта страна должна реагировать таким же образом».





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