Мария дель Кармен Альва объявила, что Конгресс не будет соблюдать комендантский час, объявленный Педро Кастильо

Мария дель Кармен Альва объявляет, что Конгресс не будет соблюдать иммобилизацию граждан. ВИДЕО: РПП

После объявления решения Педро Кастильо объявить чрезвычайное положение в Лиме и Кальяо и информировать иммобилизация граждан на протяжении всего вторника, 5 апреля, председатель Конгресса Республики, Мария дель Кармен Альва не согласилась с тем, что мера была объявлена почти в полночь, не позволяя людям выходить на работу.

Однако он объявил, что Законодательная власть автономна, и они ни в коей мере не прекратят работу. «Сегодня, во вторник, у нас есть повестка дня, фактически завтра президент и некоторые министры приглашаются в 15:00, как мы уже объявили. Итак, правда в том, что я не знаю, не хочет ли он идти, потому что им нечего сказать завтра и именно поэтому он принял эту меру, или кабинет так же неспособен в такой сложной ситуации, как и мы, и им нечего сказать, или нет меры, которая могла бы нас обменять», - сказал он РРП.

Он сообщил, что во вторник состоится ключевая встреча с членами исполнительной власти для координации вопросов о том, как Конгресс может принять некоторые законы и меры и работать вместе. «Но, похоже, они тоже не хотят работать с нами, наоборот, хотят всех посадить, а завтра никто не будет работать», - сказала Альва довольно запутанно.

Он заявил, что президент был приглашен в Конгресс и что приглашение было опубликовано публично. «Будем надеяться, что он пойдет, это правильно, если он хочет работать и решать проблемы этого кризиса, которого мы не видели годами и который затрагивает всю Перу».

Он повторил, что сегодня во вторник они все равно продолжат работать, это будет обычный день, поэтому он надеется, что они позволят им работать спокойно, потому что никто не может помешать им получить право на труд и что Конгресс будет функционировать.

Глава парламента ответил, должны ли люди соблюдать объявленную президентом Кастильо иммобилизацию: «Правда, честно говоря, не должна. Они должны пойти на работу». Минутами позже он, видимо, размышлял о своем ответе и сказал: «Я понимаю, что они собираются запереть всех граждан, и я не согласен». Он добавил, что это будет зависеть от всех, кто хочет остаться дома.

ОБИДНО

Альва отметила, что демонстрация в связи с забастовкой транспорта наблюдается во всех регионах. «Обидно за то, что мы переживаем, уже четыре человеческие жертвы, и будем надеяться, что их больше не будет. Не думал, что мы попадем в подобную ситуацию».

Законодатель также сослался на 5 апреля, дату, которая запомнилась закрытием Конгресса от рук бывшего президента Альберто Фухимори. «Мы все помним 5 апреля, это не очень хорошая дата для запоминания. Это был самопереворот против демократии, и никто не хочет повторять его».

На вопрос о том, имеют ли ее заявления поддержку ее скамейки Acción Popular, Альва ответила «да», они даже разговаривали в банковском чате, и в этот вторник они все будут работать.

«Мне кажется, это произвольная мера, та самая, которая была объявлена, когда все спят. Многие работники не знают, что завтра они не смогут выйти на работу. Неформальность - 80%, есть много независимых, и люди выходят зарабатывать на жизнь день ото дня», - сказал он.

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В нем говорится, что верховный указ, предусматривающий обязательную социальную иммобилизацию Лима и Кальяо во вторник, 5 апреля