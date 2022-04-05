Магали Медина отвергает акты насилия после остановки транспорта: «Обидно видеть нашу страну такой»

Магали Медина начала свою программу 4 апреля, ссылаясь на кризис, который переживается в Лиме и провинции из-за остановки перевозчиков и разграбление некоторых небольших торговых центров. Как вы помните, все это возникло с тех пор, как люди подняли голос протеста против повышения цен.

Ведущий шоу не чужд хаосу, который вызывает в Перу, и выразил сожаление по поводу актов насилия, произошедших рано утром. Он также указал, что правительство Педро Кастильо не знает, как справиться с ситуацией.

«Как перуанка я откровенно опустошена (...) Мы не сталкивались с тем, что происходит в нашей стране много лет назад. Это потеря контроля, вандализм, тот факт, что люди, которые управляют нашим правительством, не знают, как управлять, и что все ускользает рука об руку по всей стране», - сказал журналист, отметив, что варварство произошло до сих пор в 8 регионах страны.

Он также напал на президента Республики, заявив, что нет лидера, который знает, как управлять Перу. «Нет лидера, который управляет страной, и мы становимся ничейной землей. Никто не свободен от преступности и незащищенности граждан».

В другое время он не стеснялся проявить свой гнев, увидев изображения некоторых людей, разграбляющих рынок в Ике и торговый центр Makro в север страны, где коробки с пивом.

«Бегаете с пивом, преступниками, людьми, пользующимися обстоятельствами, терроризирующими рыночных торговцев, которые были вынуждены закрыться из-за страха грабежей. Сколько миллионов солнц теряют в стране в это время паралича, и мы не видим, чтобы все решалось», - добавила цифра ATV.

Магали Медина отвергает акты насилия после остановки транспорта. ВИДЕО: КВАДРОЦИКЛ

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