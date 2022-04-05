Судебная власть допускает процедуру хабеас корпус, представленную омбудсменом против принудительной иммобилизации

Шестой Конституционный суд Высшего суда Лимы признал рассмотрение иска habeas corpus, поданного Омбудсмен Вальтер Гутьеррес с целью отмены верховного указа Педро Кастильо о комендантском часе 5 апреля.

Согласно Управлению омбудсмена, действия, предпринятые исполнительной властью, «являются откровенно неконституционными, поскольку несоразмерны и необоснованы, поскольку не было оправдано, как такая мера в Лиме и Кальяо будет способствовать сохранению социального порядка на национальном уровне».

«Непреднамеренное ограничение свободы личности через контакт имеет серьезные последствия для гражданства, поскольку его действительность не позволяет принимать необходимые меры предосторожности для обеспечения порядка или общественного спокойствия», - говорится в резолюции.

(пояснительная записка)