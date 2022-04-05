JPMorgan рассматривает риски сырьевых товаров после хаоса с никелем

(Bloomberg) — JPMorgan Chase & Co. пересматривает свой бизнес с некоторыми потребителями сырьевых товаров после сокращения коротких позиций по никелю в прошлом месяце, что грозит вывести больше ликвидности из сектора.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, руководство JPMorgan обратилось к командам по всему миру с просьбой провести дополнительную комплексную проверку некоторых существующих клиентов, включая операторов металлургии и нефтепереработчиков. Оценки рисков также проводятся в определенных финансовых функциях, сообщили источники, которые попросили не идентифицировать их, поскольку информация является частной.

Американский банк является одним из основных игроков на мировых товарных рынках и, безусловно, крупнейшим в области металлов. Он также сыграл ключевую роль в росте цен на никель, который потряс Лондонскую биржу металлов в прошлом месяце, поскольку он является крупнейшим контрагентом Tsingshan Holding Group Co., ведущего мирового производителя металлов, который находится в центре сокращения коротких позиций.

По словам

другого человека, знакомого с позицией банка, JPMorgan уже отслеживал и корректировал свою подверженность сырьевым товарам в связи с повышенной волатильностью рынка до сокращения коротких позиций по никелю. По словам источника, после роста цен на никель в начале марта банк провел более глубокий обзор.

«В соответствии с разумным управлением рисками мы пересмотрели риски в свете важных изменений на рынке в течение этого года и продолжим делать это на всех рынках, но мы по-прежнему привержены нашей товарной франшизе», - говорится в заявлении JPMorgan.

Любое сокращение со стороны банка произойдет в особенно трудное время для товарных рынков, которые уже страдают от резкого снижения ликвидности, поскольку высокие цены и резкие колебания заставляют трейдеров оставаться в стороне.

Хотя обзор охватывает клиентов сырьевого бизнеса JPMorgan, в нем основное внимание уделяется недрагоценным металлам и бизнесам, связанным с операциями на Лондонской бирже металлов, говорят люди. Один из вопросов, который рассматривает банк, заключается в том, как провести стресс-тестирование своего бизнеса в случае беспрецедентных столкновений, таких как столкновение с никелем, сказал один человек.

Неясно, какими будут результаты обзора, говорят люди, но не исключено, что это может привести к снижению активности JPMorgan в сырьевом секторе. По словам людей, банк уже сокращает свою долю на рынке никеля. Он также потребовал дополнительного одобрения руководства для операций по финансированию новых металлов.

Сокращение коротких позиций по никелю потрясло сырьевой сектор, и LME заявила, что это создало «системный риск» для рынка. В ответ некоторые банки временно приостановили финансирование сырьевых товаров в Азии в начале прошлого месяца, согласно физическим операторам в Сингапуре и Китае, которые часто берут кредиты у пострадавших банков. По их словам, некоторые операторы все еще не могут получить доступ к финансированию от этих банков, включая JPMorgan, и им сказали, что это происходит потому, что кредиторы пересматривают свой сырьевой бизнес.

Операции, которые были затронуты, включают соглашения о выкупе с банками, в которых торговцы используют свои запасы для получения финансирования.

Около 50 000 тонн общей короткой позиции по никелю Tsingshan, более 150 000 тонн, было удержано через внебиржевую позицию с JPMorgan, сообщило агентство Bloomberg в прошлом месяце.

Китайская компания изо всех сил пыталась выплатить корректировку маржи после того, как никель вырос до 250% чуть более чем за 24 часа, но получила перерыв после того, как операции были приостановлены на неделю, сделки были отменены по более высоким ценам, а ее банки во главе с JPMorgan согласились не делать больше корректировок маржи.

Исходя из цифры в 50 000 тонн, Tsingshan задолжала JPMorgan около 1 миллиарда долларов маржи за день до остановки рынка никеля. Если бы цена на никель продолжала расти, подверженность банка Tsingshan могла бы увеличиться еще на миллиарды долларов.

Оригинальное примечание:

JPMorgan пересматривает риски сырьевых товаров после никелевого хаоса (1)

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