Джон Акерман взорвался против Эбрарда за «селфи» в Катаре: «Скоро выйди из кабинета»

Марсело Эбрард, глава Министерства иностранных дел (МИД), посетил Катар, чтобы узнать о бизнесменах и некоторые детали чемпионата мира по футболу, а также установить дипломатические отношения в этой стране, которая демонстрирует быстрое развитие в течение нескольких десятилетий.

Однако то, что могло быть рутинной поездкой, оказалось приговором для канцлера, запрошенным аналитиком Джоном Акерманом, который взорвался против него за то, что бросил президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) на одном из самых сложные визиты официальных лиц из Соединенных Штатов.

31 марта Специальный посланник по вопросам изменения климата Джон Керри и посол Соединенных Штатов в Мексике Кен Салазар посетили Национальный дворец для участия в диалоге по реформе электроэнергетики, продвигаемой Табаскеньо, которая обеспечивает развитие североамериканского региона для благосостояние деревень по обе стороны Рио Браво.

Со своей стороны, президент, сказал Акерман, услышал бы «опасения по поводу предполагаемого статистского и экспроприаторного характера» этого законодательного предложения от крупных компаний, таких как Sempra Energy, Invenergy, New Fortress Energy, Blackstone, General Motors, Johnson Controls, Talos и Ford.

(Foto: Twitter)

«Эти компании являются реальными владельцами власти в Вашингтоне и они хотят, чтобы мексиканское правительство было так же покорно своим требованиям и потребностям, как и собственное правительство», - также написал писатель в своей колонке для газеты La Jornada.

Он указал, что если бы это было воспроизведено в США, чтобы высокопоставленные чиновники сопровождали руководителей для подачи жалоб на законодательство, Джо Байден был бы жестко раскритикован, но он указал, что Лопес Обрадор отличается и любит «ломать схемы», поскольку он также получил их вместо направление заместителя министра по экологическим вопросам или энергетика.

Джон Акерман аплодировал хорошим жестам, которые федеральный президент имел по отношению к американцам, потому что, пояснил он, пообещал не экспроприировать никаких иностранной компании соблюдать разрешения на ввоз топлива от некоторых компаний и отозвать жалобы на эти частные учреждения, а также отменить закрытие их топливных терминалов.

AMLO также пригласил предпринимателей инвестировать в месторождения, трубопроводы и фотоэлектрические парки, а также в экологически чистую энергию. Кроме того, президент подтвердил свое обязательство запретить гидравлическую добычу или фрекинг, сократить использование угля для выработки энергии и содействовать экологическим действиям.

AMLO se reunió con funcionarios de EEUU para hablar de la Reforma Eléctrica (Foto: Reuters) Via REUTERS

Независимо от этих соглашений, сказал Акерман, правительство США направило «надменный и гордый ответ» с инструкциями по руководству политикой энергетического сектора; кроме того, оно подтвердило основные опасения страны по поводу реформы электроэнергетики Лопеса Обрадора, поскольку в документе отмечается, что они опасаются возможных нарушений TMEC, предполагаемые потери миллиардов долларов инвестиций и увеличение выбросов загрязняющих веществ.

«Эта непростительная дипломатическая грубость должна иметь немедленные последствия. Заявление правительства Байдена так же нарушает наш национальный суверенитет, как и недавняя резолюция Европарламента и давление со стороны испанских компаний, которые также стремились запугать и оказать давление на правительство Лопеса Обрадора, чтобы оно отозвало свою инициативу по реформе электроэнергетики», - сказал он.

По этой причине он рекомендовал AMLO ответить Байдену «так же, как он ответил Брюсселю и Мадриду», письмом в защиту национального суверенитета или временным приостановлением дипломатических отношений с американскими компаниями.

Наконец, он осудил, что министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард предпочел совершить «долгую прогулку» по Саудовской Аравии, Индии и Катару, а не остаться со своим боссом, с целью защиты родины в этот решающий для будущего страны момент. «Его досрочный уход из кабинета казался бы неминуемым», - сказал он.

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