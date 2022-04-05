Джанет Барбоза солидарна с фермерами, но пользователь Twitter в итоге упрекнул ее зарплату в America Today

Ведущая America Hoy, Джанет Барбоза, использовала свои социальные сети, чтобы выразить свои чувства к ситуации, с которой сталкиваются фермеры в стране, но она решила противостоять ей из-за зарплаты, которую она получает по телевидению. Для пользователя сети запись телевизионных фигур не соответствует реальности обычных граждан.

«Наша страна находится в кризисе не сейчас, а навсегда! Как это возможно, что фермерам платят ничтожные копейки за их производство! СЕГОДНЯ есть люди, которые едят один день, а не в другой. Исполнительная власть и конгресс находятся в бесконечной конфронтации, никому из них нет дела до страны», — написал ведущий.

Недоброжелатель тут же ответил: «Госпожа, вы объясняете: в том же духе: как можно заработать столько денег на телевидении с помощью таких базовых программ, способствующих стране, когда люди, работающие на земле, получают жалкие солнца? Искренне к вашему ответу».

Водитель ответил : «Звучит скорее как обида», не давая никаких дополнительных объяснений. Но на этом это не закончилось, так как другой пользователь попросил его сообщить, прежде чем давать какие-либо комментарии. «Проблема управляет государственными средствами, государственным бюджетом, принимает исполнительные решения. Что вы приносите в Конгресс? Узнайте больше. Вопрос о ценах на государственную политику исполнительной власти, Дворца правительства», - написал пользователь сети, который быстро отреагировал болельщица.

«Почему вы считаете, что вам сообщили, а я нет?» , сказал он.

Следует отметить, что America Today не транслировалась в этот вторник, 5 апреля. América Hoy решила уделять приоритетное внимание новостным передачам, чтобы лучше информировать граждан о национальных событиях. В случае En Boca de Todos программа не выходила два дня подряд.

Janet Barboza se enfrenta a ususario. (Foto: Twitter)

ПРОТЕСТУЮЩИЙ ЗАВЕРИЛ АМЕРИКУ, ЧТО ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НЕ ВЛИЯЕТ НА НЕЕ

4 апреля Америка Хой установила прямую связь с протестующими, которые подчинились с перевозчиками. Очень запутанный, один из них дал показания репортеру программы, где он не только потребовал от президента Педро Кастильо повышения цен, но и указал, что и журналист, и водители не влияют на них, потому что они очень хорошо оплачиваемые.

«Мы, кто борется каждый день, на нас влияет топливо, корзина первой необходимости», - возмущенно сказал мужчина телепрограмме «Америка».

Однако его жалоба на этом не закончилась, поскольку он также сослался на зарплату журналиста, который брал у него интервью, и водителей America Hoy. Очень громким и заметно обфусцированным голосом он сказал: «Конечно, это не влияет на вас, потому что вам хорошо платят, мы, которые сражаются каждый день, это влияет на нас топливо, корзину первой необходимости. На вас это не влияет», удивляя журналиста, который освещал детали в Санта-Кларе, на Центральном шоссе.

Журналист не молчал и ответил, что сказанное им неверно. «Мне этого тоже недостаточно, сэр, это касается не только вас», — сказал репортер, но Джанет Барбоза, Этель Позо, Брунелла Хорна и Жизело предпочли молчать .

Comunicado de América Hoy. (Foto: Instagram)

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