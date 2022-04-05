«Постыдно, что доступ к праву на здоровье требует судебного иска»: Управление омбудсмена

Управление омбудсмена направило сильный сигнал работникам колумбийской системы здравоохранения в связи с нестабильностью услуг, предоставляемых в стране. Организация заявила, что граждане не могут возбуждать судебные иски для доступа к своим правам.

Организация указала, что этот призыв к вниманию сделан в рамках запуска комплексных бригад по продвижению и предотвращению прав на здоровье и социальное обеспечение в 2022 году. В этом первом цикле Управление омбудсмена рассматривает жалобы пользователей из Какеты, Уилы и Путумайо.

Управление омбудсмена заверило, что в прошлом году несколько из этих дней были перенесены в разные регионы страны и благодаря им удалось решить 90% жалоб граждан. Однако он указал, что в идеале граждане не должны прибегать к опекунским искам или к прямому вмешательству Управления омбудсмена, с тем чтобы гарантировать основополагающее право на здоровье.

Было подробно описано, что основными уязвимыми поведениями являются отказ или отсутствие возможностей в процедурах, операциях, лабораторных анализах и диагностической визуализации, на которые приходится 29% случаев. Этот список включает отсутствие возможности для приема к специалистам (24%), а также отказ, отсутствие возможности или частичную доставку лекарств, включенных в базовый план медицинского обслуживания (20%).

На этом фоне омбудсмен обратился к территориальным властям с просьбой осуществлять функции и полномочия, предоставленные им законом, для надлежащего соблюдения требований IPS и EPS. Он также подтвердил важность разработки и интеграции всех планов муниципальных органов власти с департаментским планом здравоохранения.

Адвокат обратилась непосредственно к административным органам Плана медицинских льгот и напомнила им о трех их обязанностях:

1) Обеспечить адекватную сеть поставщиков медицинских услуг с географической привязкой в соответствии с адресами ее членов

2) Принять меры, способствующие предотвращению прерывания лечения и реабилитации пациентов

3) Проведите аудит качества и соответствия сети медицинских учреждений, среди прочего.

Пока эти проблемы решаются, Управление омбудсмена заверило, что будет продолжать обучать и обучать людей механизмам защиты прав человека с упором на здравоохранение и социальное обеспечение. Кроме того, они проведут диалоговые встречи в гармоничном сотрудничестве с представителями, судьями, секретарями здравоохранения и руководством профсоюза учителей для координации действий по защите прав.

Следует отметить, что только с января по май этого года 30 164 гражданина подали опеку против EPS, в то время как в 2020 году 81 899 из этих обращений были зарегистрированы, сообщает Change.org, который собрал данные из Управления омбудсмена, Конституционного Суд и Национальное управление здравоохранения.

Помимо обращения к ресурсам опеки, граждане начали требовать уважения права на здоровье через цифровые платформы, такие как Change.org, в которых в период с 2020 по 2021 год было создано 879 петиций, требующих разрешения SuperSalud и EPS лечение, доставку, использование медикаментов и проведение операций.

Из 879 инициатив, которые были поддержаны, подписаны и распространены более 5 587 000 граждан, только 48 ответов получили прямые ответы от властей, что составляет менее 6%.

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