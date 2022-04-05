Комендантский час — это то же самое, что социальная иммобилизация?

В послании народу, опубликованном вчера вечером, президент Педро Кастильо сообщил, что сегодня, во вторник, 5 апреля, с 2:00 до 23:59 будет проведена обязательная социальная иммобилизация в Лиме и Кальяо.

Согласно Верховному декрету, « конституционные права, связанные с неприкосновенностью жилища, свободой передвижения по национальной территории, свободой собраний и личной свободой и безопасностью, приостанавливаются».

Кроме того, в чрезвычайном указе говорится: «Во время обязательной социальной иммобилизации строго необходимый персонал, занимающийся оказанием медицинских услуг, медикаментов, непрерывностью водоснабжения, санитарии, электроэнергии, газа, топлива, телекоммуникаций и связанных с ними мероприятий, очисткой и сбором твердых отходов, ритуальные услуги, перевозка грузов и товаров и сопутствующая деятельность»

Столкнувшись с неожиданной мерой, многие задаются вопросом, являются ли комендантский час и социальная иммобилизация одним и тем же или имеют некоторые различия. Правда в том, что это похожие термины, и в следующей заметке мы объясним, почему. Если вы хотите узнать, чем они могут отличаться, продолжайте читать.

ОНИ ОДИНАКОВЫЕ?

Официальный сайт правительства www.gob.pe объясняет обязательную социальную иммобилизацию как «меру, которая требует, чтобы вы оставались дома в зависимости от того, где вы живете». Это означает, что вы не должны выходить из дома на указанное время, если это не является строго необходимым, например, по состоянию здоровья или работы. Следует отметить, что если выполняемые вами задачи освобождены от иммобилизации, вы должны иметь при себе рабочий пропуск, чтобы спокойно двигаться.

RAE определяет комендантский час как « правительственную меру, которая в исключительных обстоятельствах запрещает проезд или пребывание на улицах города в определенные часы , обычно ночью. Таким образом, эта мера является ограничением или способом юридического ограничения свободы передвижения, которая рассматривается на международном уровне как право человека. Поэтому он обычно выносится только в чрезвычайных ситуациях, таких как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения из-за пандемии COVID-19 или в случае войн.

Когда правительство вводит комендантский час, он обычно контролируется полицейскими учреждениями и вооруженными силами.

В этом смысле комендантский час и социальная иммобилизация являются похожими терминами, за исключением того, что первые гораздо лучше известны и понятны людям. Эти меры аналогичны тем, что комендантский час налагает время, когда вы не можете свободно передвигаться по улицам или выходить в общественные места, а социальная иммобилизация относится к самой мере мере, которая вынуждает вас оставаться дома в течение определенного времени, обычно в часы комендантского часа.

Их можно было бы дифференцировать, если бы существовал совершенно крайний случай, когда правительство принимает решение о бессрочной социальной иммобилизации и не было времени, когда можно было бы свободно передвигаться по дорогам общего пользования. В то время как во время комендантского часа население может передвигаться по улицам.

СЛУЖБА, КОТОРУЮ ОНИ ОБСЛУЖИВАЮТ СЕГОДНЯ

- Салуд

- Лекарственные препараты

- Непрерывность водоснабжения

- Санитария

- электроэнергия

- газ

- топливо

- Телекоммуникации и связанные с ними виды деятельности

- Очистка и сбор твердых отходов

- ритуальные услуги

- Перевозка грузов и товаров и связанная с этим деятельность

Así se ven las calles con la prohibición de transporte público por la inmovilización social.

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