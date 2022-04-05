Гороскоп Infobae: узнайте, какие 5 самых токсичных знаков зодиака

Согласно астрологии, знак зодиака, под которым мы рождаемся, накладывает определенные характеристики в нашу личность, которые делают нас уникальными и отличают нас от остальных. Они могут быть положительными, такими как решимость, сочувствие и инстинкт защиты, но также и негативными, поскольку они более манипулятивны, лжецы или токсичны, чем другие признаки.

Токсичный человек — это тот, кто может прямо или косвенно повлиять на окружающих. Ее личность, как правило, самовлюбленная и несопереживающая, а также контролирующая и злобная. Когда вы им не нравитесь, они обычно ядовиты, и если вы причиняете им боль, они, как правило, не знают, как простить, и вместо того, чтобы отпустить, они жаждут мести.

Если вы хотите узнать , какие 5 самых токсичных знаков гороскопа, продолжайте читать следующую заметку и узнайте, есть ли ваш знак в списке .

1. СКОРПИОН (22 ОКТЯБРЯ — 21 НОЯБРЯ)

Те, кто родился под знаком Скорпиона, могут быть токсичными, потому что, несмотря на то, что они милые люди, они также сильные и довольно подозрительные. Если вы причините им боль, вы можете быть уверены, что они этого не забудут, поэтому они иногда бывают злобными, поэтому они могут попытаться отомстить, когда у них есть шанс.

Кроме того, Скорпиане не должны держать вещи при себе, поэтому, если они смогут, они расскажут вам все, что чувствуют вам в лицо, и прямо, не измеряя, может ли это причинить боль тому, кто их слушает.

2. ЛЕО (С 23 ИЮЛЯ ПО 22 АВГУСТА)

Лев - знак, который может быть довольно очаровательным, если вы ему нравитесь или когда он пытается завоевать ваше доверие. Однако, если вы встанете в очередь к их врагам, это может стать вашим худшим кошмаром, так как львы достаточно умны, чтобы найти ваши слабые места, если они задумаются об этом.

Точно так же они не из тех, кто прекратит месть, они терпеливы и ждут наименее продуманного момента для своего врага. Кроме того, те, кто родился под знаком Льва, как правило, контролируют ситуацию, поэтому они чувствуют себя более комфортно, когда могут справиться с ситуацией.

3. ОВЕН (С 21 МАРТА ПО 19 АПРЕЛЯ)

Овны обычно довольно конкурентоспособные люди, которые совсем не любят проигрывать. Будучи управляемыми Марсом, планетой войны, они, как правило, проявляют импульсивность и даже немного агрессивность, когда хотят чего-то достичь.

Они из тех, кто не раскрывает свои планы, поэтому трудно понять, что они думают или что они открываются и проявляют свои чувства к другим людям. Кроме того, их, как правило, привлекает опасность и адреналин.

4. КОЗЕРОГ (С 22 ДЕКАБРЯ ПО 19 ЯНВАРЯ)

Козерог — знак, что вы не хотите причинить боль, так как вы пробудите его упрямую и злобную сторону. Они не боятся опасности, когда им приходится мстить кому-то и планировать все так, чтобы другие об этом не знали.

У тех, кто родился под этим знаком, как правило, сильные глаза, которые могут напугать людей, если они расстроятся.

5. ДЕВА (23 АВГУСТА — 22 СЕНТЯБРЯ)

Люди знака Девы обычно прямые, и когда они ставят перед собой цель, они усердно работают, пока не достигнут ее. С другой стороны, они, как правило, довольно квадратные и глупые, поэтому они не легко меняют свое мнение, когда что-то попадает им в голову.

Когда они на пути к чему-то, им все равно, кто пострадает, если он им мешает. Кроме того, они одни из тех, кто считает, что каждый несет ответственность за свои эмоции и что они не готовы решить чью-либо жизнь, поэтому временами они могут казаться немного холодными и черствыми.

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