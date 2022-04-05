Пенсия сироты IMSS: до какого возраста она может быть назначена детям умерших застрахованных лиц

В Мексике доступ к пенсии всегда будет важным вопросом, особенно если у вас есть потомки, то есть некоторые члены семьи, которые смогут рассчитывать на финансовые ресурсы.
В связи с этим мы узнаем, что такое пенсия для сирот и до какого возраста ее можно зачислять на пособие миллионам детей, детям застрахованных лиц в Мексиканском институте социального обеспечения (IMSS).
Этот вид пенсии может быть предоставлен бенефициарам, детям застрахованных работников, которые проверяют связь и принимают во внимание ряд требований, объявленных Институтом.
Кто может быть авторизован?
Пенсия для сирот может назначаться детям умерших застрахованных лиц или пенсионеров в возрасте до 15 лет.
Однако в возрасте от 16 до 25 лет он также может быть предложен при условии, что молодые люди этого возраста учатся в школах Национальной системы образования.
Он также будет действителен для людей старше 16 лет, которые не могут содержать себя за свою работу из-за хронического заболевания, физического или психического дефекта, а также до исчезновения заявленной инвалидности и, в зависимости от обстоятельств.
Необходимо помнить, что для любой процедуры требуется соблюдение определенного количества требований, в данном случае это:
*Подтвердите партнерскую ссылку умершего страхователя или пенсионера.
*Подтвердите возраст ребенка.
* Умершее застрахованное лицо имеет взнос не менее 150 недель и должно быть в силе или сохранить права (страхование по инвалидности, пенсия, безработица в преклонном возрасте или по старости).
* В случае смерти работника в результате несчастного случая на производстве требуется решение о постоянной нетрудоспособности или смерти в результате профессиональных рисков, выданное медицинскими службами учреждения.
* В случае детей с хроническим заболеванием, физическими или психическими дефектами потребуется заключение бенефициара с инвалидностью, также выданное соответствующими медицинскими службами.
Как подать заявку?
*Заинтересованное лицо или член семьи должны подойти к стойке ближайшего отделения семейной медицины (UFM).
* Некоторые документы также должны быть представлены. Для этого вам нужно будет перейти по следующим ссылкам: Заявление на получение пенсии для сирот - ребенок до 16 лет типа А; Заявление на получение пенсии для сирот - способ B. Ребенок старше 16 лет и до 25 лет пожилой студент; заявление на получение пенсии для сирот - тип C. Нетрудоспособный ребенок старше 16 лет.
Отступление старости
Со своей стороны, миллионы пожилых людей смогут рассчитывать на ресурсы своих сбережений, которые были накоплены в течение трудовой жизни и преобразованы в пенсию.
Однако Мексиканский институт социального обеспечения подтвердил, что для тех, кому требуется этот вид пенсии, они должны иметь минимальную период взноса, который устанавливает Закон IMSS.
И дело в том, что с годами трудящиеся страны имеют доступ к выплате этой экономической выгоды, на которую они имеют право, после накопления в течение своей трудовой жизни. Однако в стране существует два пенсионных плана в рамках 73 и 97. Он будет основан на дате, когда он начал вносить взносы в Мексиканский институт социального обеспечения (IMSS).
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