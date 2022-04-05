Пенсия сироты IMSS: до какого возраста она может быть назначена детям умерших застрахованных лиц

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2021.- Las hospitalizaciones por Covid-19 en la capital del país entraron en su octavo consecutivo de estabilidad según datos arrojados por las autoridades de salud, las cuales también indicaron que de los 9851 ingresados durante esta semana, un total de 2349 necesitan ventilador. Por otro lado, las cifras de defunciones por esta enfermedad continúan en aumento, 320 personas han fallecido a causa del Coronavirus en las últimas 24 horas. En el Hospital de los Venados decenas de personas esperan afuera del nosocomio información sobre sus enfermos y que se encuentran internados a causa del virus. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

В Мексике доступ к пенсии всегда будет важным вопросом, особенно если у вас есть потомки, то есть некоторые члены семьи, которые смогут рассчитывать на финансовые ресурсы.

В связи с этим мы узнаем, что такое пенсия для сирот и до какого возраста ее можно зачислять на пособие миллионам детей, детям застрахованных лиц в Мексиканском институте социального обеспечения (IMSS).

Этот вид пенсии может быть предоставлен бенефициарам, детям застрахованных работников, которые проверяют связь и принимают во внимание ряд требований, объявленных Институтом.

Кто может быть авторизован?

Пенсия для сирот может назначаться детям умерших застрахованных лиц или пенсионеров в возрасте до 15 лет.

Se podrá solicitar de forma presencial. (Foto: Cuartoscuro) Cuartoscuro | Cuartoscuro

Однако в возрасте от 16 до 25 лет он также может быть предложен при условии, что молодые люди этого возраста учатся в школах Национальной системы образования.

Он также будет действителен для людей старше 16 лет, которые не могут содержать себя за свою работу из-за хронического заболевания, физического или психического дефекта, а также до исчезновения заявленной инвалидности и, в зависимости от обстоятельств.

Необходимо помнить, что для любой процедуры требуется соблюдение определенного количества требований, в данном случае это:

*Подтвердите партнерскую ссылку умершего страхователя или пенсионера.

*Подтвердите возраст ребенка.

* Умершее застрахованное лицо имеет взнос не менее 150 недель и должно быть в силе или сохранить права (страхование по инвалидности, пенсия, безработица в преклонном возрасте или по старости).

* В случае смерти работника в результате несчастного случая на производстве требуется решение о постоянной нетрудоспособности или смерти в результате профессиональных рисков, выданное медицинскими службами учреждения.

* В случае детей с хроническим заболеванием, физическими или психическими дефектами потребуется заключение бенефициара с инвалидностью, также выданное соответствующими медицинскими службами.

El IMSS también solicita algunos documentos. (Foto: Cuartoscuro)

Как подать заявку?

*Заинтересованное лицо или член семьи должны подойти к стойке ближайшего отделения семейной медицины (UFM).

* Некоторые документы также должны быть представлены. Для этого вам нужно будет перейти по следующим ссылкам: Заявление на получение пенсии для сирот - ребенок до 16 лет типа А; Заявление на получение пенсии для сирот - способ B. Ребенок старше 16 лет и до 25 лет пожилой студент; заявление на получение пенсии для сирот - тип C. Нетрудоспособный ребенок старше 16 лет.

Отступление старости

Со своей стороны, миллионы пожилых людей смогут рассчитывать на ресурсы своих сбережений, которые были накоплены в течение трудовой жизни и преобразованы в пенсию.

Однако Мексиканский институт социального обеспечения подтвердил, что для тех, кому требуется этот вид пенсии, они должны иметь минимальную период взноса, который устанавливает Закон IMSS.

И дело в том, что с годами трудящиеся страны имеют доступ к выплате этой экономической выгоды, на которую они имеют право, после накопления в течение своей трудовой жизни. Однако в стране существует два пенсионных плана в рамках 73 и 97. Он будет основан на дате, когда он начал вносить взносы в Мексиканский институт социального обеспечения (IMSS).

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