Сколько нужно убирать после случая COVID-19 в домашних условиях?

Лучший совет, когда член семьи, живущий в том же доме, заболевает коронавирусом, - это изолироваться в комнате, соблюдать дистанцию и носить маску на случай, если ему придется выйти на улицу. Но что произойдет, когда он выздоровеет?

Много говорится о необходимости очищать весь дом сверху донизу и чистить все поверхности после заражения covid-19. Что думают эксперты?

Мнения расходятся

Федеральный центр медицинского просвещения (BZgA) в Германии рекомендует ежедневно очищать поверхности, к которым часто прикасаются, такие как световые клавиши, дверные ручки или мобильные телефоны, обычным моющим средством.

Коронавирус в основном передается по воздуху, отмечает BZgA. Но частицы, которые содержат вирусы, например те, которые выделяются при кашле, чихании или разговоре, могут оставаться на поверхностях, особенно если они были близки к больному человеку, говорит она.

Питер Вальгер из Немецкой ассоциации больничной гигиены оценивает этот риск по-разному. По его мнению, «абсолютно не нужно» мыть весь дом сверху донизу и дезинфицировать все поверхности после заражения covid-19 в жилище. «Никакая инфекция не передается этим путем», - говорит этот инфекционист.

«Передача вируса SARS-CoV-2 происходит в первую очередь через дыхание», - объясняет он. «Местом проникновения вирусов является область рта, носа и горла. И у нас почти нет указаний на соответствующий косвенный маршрут передачи через неодушевленную поверхность», - говорит он.

Вы должны прикоснуться к инородной носовой слизи

. Исключением является контакт с так называемыми респираторными выделениями. «То есть, если кто-то кашляет, вы касаетесь руками того места, где этот человек кашлял, а затем касаетесь руками его собственной слизистой оболочки в области рта, носа или горла», — объясняет Уолгер. «Но когда мы трогаем четко видимые выделения от чужого кашля или слюны? Мы больше не занимаемся этим только из эстетических соображений». А если вы не уверены, мытье рук с мылом всегда помогает.

Семьи с маленькими детьми поднимут руки на этом этапе. И дело в том, что младенцы и маленькие дети пускают слюни и не могут сморкаться самостоятельно. Однако в этих случаях Walger не рекомендует никаких дополнительных мер по уходу, помимо частого мытья рук. Во время инфекции вы должны соблюдать дистанцию, насколько это возможно, а если нет, как взрослый, носить маску и часто мыть руки.

Как правило, дезинфицирующие средства не нужны

Даже в ванной комнате риск заражения ограничен, по крайней мере, если раковина используется одна за другой во время инфекции в жилище. «И если вы хорошо промываете и чистите место, где вы моетесь, вы сплевываете и сморкаетесь», - говорит Уолгер.

Врач добавляет: «Даже в этом случае нет причин дезинфицировать поверхности». В этом отношении оба консультационных учреждения согласились. Кроме того, BZgA обычно не рекомендует дезинфицировать дверные ручки, смесители для освещения, чехлы для ванных комнат и другие поверхности в доме.

Существуют исключения, например, для защиты людей от групп риска.

Эксперты снова расходятся во мнениях относительно постельного белья, которое ночью поглощает пот и слюну. Для Walger не требуется специальной гигиенической обработки во время и после заражения.

BZgA рекомендует складывать одежду больного человека в отдельном пространстве, не прикасаясь к ним напрямую и не тряся. Полотенца и постельное белье, советует он, стирать не менее 60 градусов и хорошо высушить.

дпа