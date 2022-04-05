«Готэм»: происхождение персонажей Бэтмена в обязательном видении полиции для фанатов

«Готэм», серия, завершающая семейную картину Бэтмена. Анализ Сантьяго Гарсии.

Когда Кристофер Нолан завершил свою трилогию о Бэтмене, поклонники персонажа знали, что в истории персонажа достигнута очень высокая точка и что повторить успех и качество в новом фильме будет непросто. Не так-то просто рассказать о происхождении персонажа. Именно тогда сериал сделал более смелую ставку: рассказать о происхождении всех персонажей Готэм-сити. Сериал назывался Gotham, его можно увидеть на Netflix, и в течение пяти сезонов и в общей сложности ста эпизодов он дал поклонникам DC Comics возможность насладиться длинными историями из всего воображения Бэтмена.

Главный герой Готэма — Джеймс Гордон (Бен Маккензи), новый полицейский, который поступает в полицейский департамент Готэма. Он назначается в качестве партнера Харви Буллока (Donal Logue). У Гордона и Буллока два противоположных взгляда: в то время как новичок обрабатывает себя строгими кодексами, ветеран имеет разочарованный и менее суровый взгляд на свою работу. Первый случай, с которым им придется столкнуться, - это убийство Томаса и Марты Уэйн, супружеской пары миллионеров, которые были убиты в переулке на глазах у их сына Брюса Уэйна (Дэвид Мазуз). Гордон знакомится с мальчиком Брюсом и его дворецким, Альфредом Пенниуортом (Шон Пертви), и обещает, что найдет виновных в преступлении.

Готэм-сити - это логово коррупции, и в войнах между гангстерами начинают появляться новые главные герои. Сериал начинается скорее как коп, а не супергеройская история. Существует определенная двусмысленность в настройке и технологии, что делает время, в течение которого это происходит, неточным. Пингвин, Загадка, Женщина-кошка - все они начинаются как правдоподобные персонажи из реального мира и постепенно превращаются в мир комиксов. Хотя они не использовали имя Джокер/Джокер, поскольку считали его более ценным для фильмов, один из персонажей, который появляется позже в сюжете, Джером Валеска (Кэмерон Монаган), является явной отсылкой к нему.

Готэм — это не серия спецэффектов, и фантастический элемент постепенно проскальзывает в сюжет и увеличивается с течением сезонов. Его главная история — это история о том, как хороший полицейский все глубже и глубже углубляется в темную сторону. Его девушка, Барбара Кин (Эрин Ричардс), также преображает главу за главой. Мальчик Брюс становится подростком и борется с собственными призраками, в то время как боль и месть доминируют в его сердце. Женщина-кошка (Камрен Бикондова), Пингвин (Робин Лорд Тейлор) и Риддл (Кори Майкл Смит) также являются тремя огромными персонажами, эволюция которых насчитывает более ста эпизодов.

Первые два сезона являются самыми мощными, но четвертый сезон - это тот, который начинает показывать Брюса Уэйна как героя, которым он станет, и, в конце концов, оправдывает существование всех остальных. Персонажи злодеев растут в течение всего сезона, и перепады между сторонами персонажей также являются частью грации Готэма. Быть таким знакомым всем миром - это настоящая заслуга в том, чтобы сериал имел яркую индивидуальность. По иронии судьбы, описанная здесь вселенная более жестокая, чем в фильмах, как будто ее готовы увидеть более взрослые зрители. В нем также есть место для развития многих злодеев, чего по понятным причинам нет в художественных фильмах.

Пятый сезон начинается с Готэм-сити, разделенного территориями, в которых доминирует война банд, но он самый короткий из пяти, поэтому окончательная эволюция персонажей, по достоинству оценивается как наиболее похожая на то, как они известны в народе. Это настоящая награда для поклонников сериала и поклонников вселенной Бэтмена. Это долгий приквел, который приводит к великому моменту, которого все ждут. В этом отношении Готэм ничуть не разочаровывает.

Сериал играет с уважением ко многим элементам оригинального канона, но в то же время он делает ставку на создание собственного воображаемого во многих моментах. На данный момент, как и вся мифология, Бэтмен является персонажем, которого существует множество версий. В то время как каждый новый фильм — это блокбастер, Готэм также показывает, что материала для такого сериала и многих других достаточно. Сто эпизодов показывают, насколько неисчерпаем мир Готэма, в данном случае сосредоточен на фигуре Джеймса Гордона. Бэтмен, персонаж, который имеет более чем восьмидесятилетнюю историю и который сохраняет свою популярность в целости и сохранности.

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