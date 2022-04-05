Гизела Валькарсель отвергает комендантский час, введенный Педро Кастильо: «Поспешный и бессмысленный»

По мере того, как Гизела Валькарсель привыкла к своим подписчикам, она использовала свои социальные сети, чтобы поделиться своими чувствами к последние события в стране, особенно сейчас, когда президент Педро Кастильо объявил комендантский час в Лиме и Кальяо из-за радикализация протеста перевозчиков в различных районах страны в связи с повышением цен на топливо.

В этот понедельник, 4 апреля, почти в полночь президент обратился к нации с посланием объявить о социальной немобильности с 02:00 до 23:59 Вторник, 5 апреля 2018 года. апрель. Это сделано для восстановления мира и внутреннего порядка в связи с демонстрациями, которые прошли в различных частях страны.

Однако эта мера не понравилась различным перуанским художникам, которые высказывались через свои платформы, чтобы выразить свое неприятие. Одним из них был популярный «Сеньито», который заверил, что комендантский час не является подходящим решением для политического кризиса.

«Несоразмерная мера, поспешная и бессмысленная», - написал Валькарсель изначально в своем Twitter. Затем он добавил: «Посмотрим, когда приказы не поняты, они порождают разочарование и бунт. Это то, что вы ищете на заднем плане? Что стоит за мерами, принятыми правительством».

Gisela Valcárcel se pronuncia tras mensaje a la Nación del presidente Castillo. (Foto: Twitter)

Часами ранее владелица GV Producciones сослалась на заявления президента, в которых попросила население о возможности управлять в течение следующих пяти лет. «Мечты должны мотивировать всю команду, мастер Педро Кастильо. Если вы реализуете свою мечту, вы просите людей умереть, просто чтобы у вас был шанс », — написала Гизела.

«Доллар падает, те, кто разбирается в экономике, знают, что в такой стране, как наша, это можно назвать «чудом», но правда в том, что доллар падает, когда есть доход в долларах. Вопрос. Они зарабатывают столько долларов на майнинге или...? Странно, не правда ли?» , он подробно описал в другом твите.

Mensajes de Gisela Valcárcel en redes. (Foto: Twitter)

ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРАВОТУ ПРОТЕСТУЮЩИХ

Несмотря на протесты, бушующие с 28 марта о забастовке операторов, фигура América TV заверила, что это поможет изменить ситуацию в будущем, поскольку «люди всегда правы».

«Остановки, недовольство и возмущение — вот так начинается неделя в Перу. Что может еще хуже, так это видеть, как Мартин Вискарра продолжает обманывать, а Франсиско Сагасти говорит, что теперь можно сделать. Достаточно людей вышло и, безусловно, все изменится, люди всегда правы », - написал он в Twitter.

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre el paro de transportistas. (Foto: Twitter)

Следует отметить, что «Сеньито» уже говорил несколько дней назад, обращаясь непосредственно к правительству Кастильо: « Разделенная страна не увидит роста, она может выжить, но не вырастет. Когда в семье происходят драки, как среди перуанцев, и когда дома мы сталкиваемся с агрессией, подобной той, что наблюдается в нашей стране, этим домам суждено потерять все, что происходит в нашей Перу. Некоторое время назад мы сражались как враги и голосовали против Фухимори и за человека, который не представлял, что он будет Птте», - заявил он 2 апреля прошлого года.

«Как он может нам помочь, если ему нужна помощь? Как мне это сделать? Теперь пришло время попросить мудрости и перестать нападать на нас», — резюмировала телеведущая.

Post de Gisela Valcárcel. (Foto: Twitter)

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