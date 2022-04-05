Бывший колумбийский военный, арестованный в США за убийство президента Гаити, не признал себя виновным









Стало известно, что Марио Паласиос, бывший колумбийский военный, арестованный в Соединенных Штатах и связанный с убийством президента Гаити Жовенеля Мози, не признал себя виновным в кратком слушании дела федерального судьи Лорен Луи в судах центра Майами.

Когда Паласиос не признает себя виновным, он просит обвинение представить все имеющиеся у него доказательства для предъявления ему обвинения и, таким образом, занять больше времени для подготовки своего дела и представления свидетелей. Следует отметить, что в случае признания его виновным он будет иметь максимальный срок наказания в виде пожизненного заключения, пока суды должны назначить дату начала судебного разбирательства, которое может составить несколько месяцев спустя.

В настоящее время он находится в федеральной тюрьме Флориды с начала года, был арестован на Ямайке, куда он бежал после убийства, а в октябре 2021 года добровольно попросил поговорить с властями США.

Рано утром 7 июля президент Гаити Жовенель Моаз был убит группой наемников. Убийство приобрело актуальность в Колумбии, когда стало известно, что к этому делу была причастна группа бывших солдат и что 18 из них были захвачены в плен. В этом процессе участвовал Паласиос, сбежавший с места преступления, арестованный на Ямайке в октябре после того, как Гаитянская национальная полиция опубликовала объявление о его обыске и захвате в июле.

Колумбиец входил в группу из 20 колумбийцев и других гаитянских американцев, участвовавших в заговоре с целью похищения или убийства президента Гаити.

Следует напомнить, что Гаитянская национальная полиция опубликовала в июле 2021 года объявление об обыске и аресте Паласиоса, поскольку, согласно данным расследования, Паласиос вошел в резиденцию Мойзы во время убийства и скрылся. Однако он отрицал, что участвовал в преступлении.

«Я не знаю, кто его убил. Я говорю это от всего сердца для своей семьи, для своих детей. Я не знаю, кто его убил, потому что, когда я добрался до той комнаты, там уже были коммандос Yepes и господин Ромеро», - отметил бывший солдат.

В октябре колумбийские власти объявили, что Паласиос, который до сих пор считался «опасным подданным», был захвачен на Ямайке благодаря сотрудничеству между двумя карибскими странами. Кроме того, правительство Колумбии неоднократно заявляло, что многие бывшие солдаты были обмануты и не знали, что собираются участвовать в убийстве.

Колумбиец является одним из двух обвиняемых, которые предстали перед судами Майами за его предполагаемую причастность к убийству президента Гаити. Другой - гаитянский бизнесмен Родольф Яар, которому предъявлены те же обвинения и который, по мнению прокуратуры, помог бы группе колумбийцев получить оружие для совершения преступления.

На данный момент продолжается судебный процесс над 18 колумбийцами, содержащимися в Гаити, однако сообщается, что у них нет доступа к самообороне и что они подвергаются жестокому обращению в тюрьме острова. В свое время Паласиос заявил: «Я боюсь за то, что они могут сделать со мной, но и из-за того, что они могут сделать с моей семьей», а также сообщил, что один из его коллег был зарезан гаитянской полицией, а других избили пистолетами в форме.











