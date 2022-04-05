Фланс и Пандора рассказали о домогательствах к женщинам

Фланс и Пандора рассказали о публичных обвинениях в домогательствах, которые недавно появились в мире искусства с 8 марта, подчеркнув случай с Сашей Сокол, певцы заявили, что все женщины в Мексике пострадали от домогательств, и это происходит не только среди художников.

Во время пресс-конференции, которую Фланс и Пандора дали о своих предстоящих концертах, их допросили об обвинениях, выдвинутых Сашей Сокол в адрес Луиса де Льяно из-за того, что у креативного продюсера были любовные отношения с ней, когда она была несовершеннолетней. Фернанда сказала, что все они поддерживают члена Timbiriche, но, в целом, все женщины.

Кроме того, Изабель подчеркнула, что решение женщин сообщить об этом не следует подвергать сомнению спустя долгое время после того, как они подверглись какому-либо гендерному насилию, поскольку об этом нелегко говорить, как в случае с Сашей. Она добавила, что для нее подача любой жалобы - это что-то «очень ценное».

Sasha Sokol denunció que Luis de Llano mantuvo un "romance" con ella cuando tenía 14 años, mientras él 39 (Foto: Archivo)

«Затем они говорят: «А почему так долго? «, потому что нужно много работать, чтобы говорить что-то подобное, нужно работать, чтобы признать что-то подобное, сделать это публичным, сказать это, это не так просто. Не только для Саши, для всех этих женщин, которые имели такую смелость, возможно, не столь публично, как Саша, но и для женщин, у которых хватило смелости подать иск против человека, который 30-35 лет назад сделал что-то против них, это очень ценно», - сказала переводчик «Как моя любовь».

На вопрос о том, подвергались ли они в начале своей карьеры каким-то домогательствам, Ильзе ответила, что да, но на этот вопрос все женщины ответили бы одинаково, поскольку, вероятно, нет никого, кто не был бы жертвой.

Изабель добавила, что раньше о случаях домогательств и жестокого обращения не сообщалось, потому что жертвам не верили, и это ненормально.

La integrantes de Flans y Pandora destacaron que todas han vivido experiencias muy desagradables de acoso por parte de su público (Captura: @ilsemariaolivo/Instagram)

Мими подчеркнула, что «впечатляет» то, что в настоящее время женщины могут предавать гласности те ситуации, которые вызывают у них дискомфорт или нормализуются, но это по-прежнему гендерное насилие. Она также сказала, что она, как и, возможно, все женщины, стала жертвой домогательств.

Он добавил, что с самого раннего возраста члены Фланса говорили и не позволяли ситуациям, в которых они чувствовали себя некомфортно, оставались незамеченными, как это было в программа вторник 13 в 1986 году. В этой презентации исполнители «Тысячи и одной ночи» продемонстрировали несогласие с поведением ведущего Сезара Антонио Сантиса.

Мими и Илзе напомнили, что это был не единственный случай, когда они столкнулись с подобной ситуацией, но они никогда не пытались заткнуться и разоблачить ее.

Наконец, они рассказали о некоторых случаях, когда они подвергались преследованиям со стороны мужчин разного возраста и что они были частью их аудитории, которые распространялись во время работы.

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