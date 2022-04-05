Эстивар Джи флиртовала, на этот раз Наталья из «MasterChef Celebrity»: «Это мое, Каролина ушла»

В минувшее воскресенье зрители «MasterChef Celebrity» увидели «возрождение» Татана Мехии на кухне благодаря блюду, приготовленному из картофеля, и, несмотря на то, что в этом тесте они не дали победителю булавку иммунитета, мотоциклист действительно имел несколько преимуществ, которые он использовал в вызове для пар казнен в понедельник вечером.

Наказание для проигравших? Черные фартуки, и в таком порядке идей все давили на них в тесте, в котором основным ингредиентом был сыр. Семь разных видов сыра были главными героями, и каждый из них должен был приготовить свое блюдо.

Татан отвечал за оружие для пар, поэтому Наталья Рамирес осталась с Estiwar G (оба должны были приготовить стейк с перцем с копченым сыром; Corozo с Aida Bossa (они сделали папиллот из рыбы с голубым сыром); Мануэла и Ако Перес (тарталетка с камамбером); Аида Моралес должна была готовить рядом с Чичо Ариасом и им нужно было делать фондю с сыром бри; Изабелла с Карлосом (который приготовил луковый суп с сыром грюйер); Кристина с Памелой (корзина из слоеного теста с жеребцом) и Рамиро с Татаном, который сделал бутерброд со свининой и сыром сопо.

У каждого было разное время, потому что они играли в некую «Дженгу»; Карлос сбил башню, из-за чего, например, у Мануэлы и Ако было всего 35 минут, чтобы приготовить блюдо, которое было одним из самых сложных. Кроме того, каждая пара начала готовить в разное время, но Рамиро и Татан начали (это было одним из преимуществ спортсмена), но на протяжении всего испытания у них было несколько недостатков, особенно в обращении с сыром и приготовлении соуса.

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После приготовления пищи все были вызваны на кафедру для оценки; Estiwar G и Наталья были первыми. Вместе они назвали свое блюдо «Серенада в Patio Bonito», и хотя мясо было в любимом месте шеф-поваров (среднее), Крис Карпентье упрекнул цвет блюда, которое они использовали для сборки мяса. Хорхе Рауш, со своей стороны, аплодировал вкусу белка.

После аплодисментов Наталья воспользовалась возможностью пофлиртовать с влиятельным лицом: «Это мое, Каролина -Гомес- ушла», так как следует отметить, что он воспользовался, когда был партнером недавно исключенного, чтобы соблазнить ее своими соседскими записками.

Еще одной выдающейся парой были Карлос и Изабелла, которым предстояла трудная задача воссоздать луковый суп с гратеном, то же блюдо, которое устранило Ану Марию Эступиньян в предыдущем сезоне. Однако они не испугались этого прецедента и сделали то, что, по мнению Карпентье, стало лучшим блюдом в своем роде на конкурсе.

La pareja tenía la difícil tarea de hacer una sopa de cebolla en la prueba por parejas FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

Ако и Мануэла, взявшие черные фартуки в конце теста, сделали тарталетку, которая, несмотря на хороший вкус, осталась сырой. Николас защищал их, потому что время не было фактором в их пользу, но при всем этом «грушевая тарталетка с камамбером» была выбрана как наименее удачный препарат.

Напротив, Аида Босса и Корозо удивили шеф-поваров папиллотом, который трубадур окрестил «Политической тарелкой», потому что в нем был морской окунь. По словам чилийца, этот термин был идеальным, и Николас сказал, что овощи вкусные, даже если их не обжарить. И то, и другое были самыми яркими в этом испытании.

Наконец, Татан Мехия и Рамиро, у которых было самое легкое блюдо, получили больше упреков, чем лести, потому что приготовленный ими сэндвич со свининой был сухим. Кроме того, Карпентье пояснил, что овощи должны быть влажными с заправкой. Мясо, с другой стороны, было лучшей частью этого приготовления.

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