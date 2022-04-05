Duque объявляет о вложении 4,5 миллиарда долларов пенсионных фондов в инфраструктурные проекты

В последние несколько часов президент Республики Иван Дуке Маркес объявил, что частные пенсионные фонды, связанные с Asofondos, инвестируют дополнительно 4,5 миллиарда долларов в увеличение дорожного покрытия и связи в Колумбии.

Решение было сообщено после обширной встречи в Casa de Nariño, в которой приняли участие члены национального правительства, такие как министр финансов Хосе Мануэль Рестрепо и представители и президенты пенсионных фондов, включая президента Асофондоса, Сантьяго, Черногория.

Он также отметил, что инвестиции будут сделаны в компании, работающие над развитием инфраструктуры взаимоподключений и развитием энергетических проектов, что позволяет говорить о портфеле в размере около 33 миллиардов долларов.

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В то же время он указал, что вливание средств будет направлено на «благополучие граждан и финансируется ответственно за счет сбережений колумбийцев». То, что, по его словам, будет генерировать для них прибыльность, «стимулируя социально-экономическое развитие страны, создавая рабочие места и преобразуя регионы».

Он также добавил, что инвестиции, которые были сделаны в концессионных моделях через фонды капитала, позволили Колумбии завершить многие стратегические работы.

«Благодаря объявлению пенсионных фондов об этих дополнительных инвестициях в инфраструктуру у нас, несомненно, будет больше компаний, участвующих в тендерах по новым проектам, которые предусмотрены для нашей страны. И это также связано с проектами по адаптации к изменению климата, такими проектами, как восстановление канала дель Дике или судоходства реки Магдалена, а также проектами по расширению национальной сети аэропортов, железнодорожными проектами», - сказал он.

В этой связи Черногория подчеркнула приверженность сектора инфраструктурным работам страны и упомянула о некоторых уже выполненных работах, таких как концессия на побережье 1 марта, концессия Альто-Магдалена, какао-маршрут, шоссе Камбао-Манисалес, Трансверсаль-дель-Сисга, 4G Нейва-Хирардот; Тихоокеанский регион 2 и Тихоокеанский регион 3, среди прочих.

Президент Asofondos также отметил, что деньги идут на участие в гостиницах, жилье, торговых центрах, торговле и хранении. «Без ресурсов фондов 18 миллионов членов этих работ не существовало бы, равно как и у страны не было бы благосостояния», - добавил он.

В соответствии с вышесказанным он сказал, что «расчет заключается в том, что все эти проекты создали 110 000 рабочих мест и 70% рабочей силы были локальными в регионах, где они были разработаны».

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