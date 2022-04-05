Из-за протестов мотоциклистов Богота пережила день хаоса в мобильности

Объявленная остановка мотоциклистов — в отличие от ограничения на барбекю, введенного мэрией, осуществление которой она твердо придерживается в течение следующих нескольких дней — вызвала крах в мобильности системы общественного транспорта и частных транспортных средств в столице Республики.

Протест, организованный группой Moteros CO, состоял из периодических блокад артерий и мирных демонстраций в разных частях города, начавшихся во второй половине дня в понедельник, 4 апреля.

Привязанности в TransMilenio, а также ларьки на Avenida 68 по обе стороны дороги были преобладающей нотой дня, когда длинные очереди пользователей снова покидали сочлененных, чтобы вернуться в свои дома пешком.

Только до 22:38 столичный секретариат мобильности сообщил о возобновлении работы американского портала — к западу от города — а также других нервных точек, таких как станции Transversal 86 и Patio Bonito, расположенные к юго-востоку от Боготы.

Ранее были вновь открыты станции Прадера, Марсель, Авенида-де-лас-Америкас с Авенида Бояка и Мандалай. После 21:00 в Бандерасе были включены услуги питания.

На момент написания этой заметки протесты на пунктах митинга на NQS с calle 60 утихли.

Округ продолжает оставаться твердым с ограничением на барбекю

Хотя мэр Клаудия Лопес объявила пресс-конференцию во вторник, мэрия настаивала на том, что запрет на барбекю на мотоциклах в Боготе в четверг, пятницу и субботу с 7 вечера до 4 утра остается в силе, несмотря на протесты.

Как таковая мера начнется в следующий четверг с 19:00 до 16:00; ассоциации пользователей считают, что эта мера нарушает их право на мобильность.

Мэрия призвала граждан «сотрудничать и вносить свой вклад в нашу собственную безопасность», учитывая, что дни ограничения - это дни с самым высоким уровнем преступности. «Вечером и рано утром с четверга по субботу было совершено 27% убийств с участием мотоциклистов и 32% ограблений», - сообщили в округе.

Следует напомнить, что эта мера возникла в первую очередь из-за двух недавних нападений, которым подверглась столица в городе Сьюдад-Боливар. По словам мэра Клаудии Лопес, ограничения введены с целью смягчения этих рисков, поскольку оба события «произошли только в субботу вечером».

Администрация Лопеса подчеркнула усилия, предпринимаемые другими секторами общественности: предприятия с государственной службой до 5:00 утра связаны с местными фронтами безопасности, чтобы предотвратить ссоры и защитить своих клиентов, а парки, скверы и общественные места будут закрыты в 22:00 для любых групповая активность и потребление спиртных напитков.

«Мотоциклы, которые движутся свободно, без кирки и тарелок, которые не платят за проезд и имеют меньше налогов, просят присоединиться к этим усилиям», - сказал район, отметив, какие два минимальных действия должны внести свой вклад: иметь публичную и видимую идентификацию и что у них нет барбекю только три дня ночью. Он также напомнил, что новые меры «характеризуются частичным и временным характером», поскольку они продлятся до июня 2022 года.

В контексте | Меры носят частичный и временный характер: мэрия Боготы столкнулась с ограничениями для мотоциклистов - Infobae

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