Диана Санчес рассказывает, что страдает депрессией: «Я прохожу лечение, чтобы почувствовать себя лучше»

Диана Санчес снова появилась в социальных сетях, и мало кто ожидал, что модель покажет, что она переживает трудные ситуация из-за депрессии позже всего, что произошло с вашим нынешним партнером за последние несколько месяцев.

Напомним, что бывшая реалити-девушка покинула свое участие в Reinas del Show в 2021 году, чтобы поехать в США со своим парнем Дэном Гвидо. после того, как у него диагностировали лейкемию. Это произошло неожиданно и, несомненно, вызвало эмоциональные изменения в влиятельном человеке.

«Дэн, во всем этом процессе требуется почти полгода, чуть меньше, чтобы продолжить химиотерапию, чтобы значительно улучшиться. Он добился большого прогресса, но все эти вещи, которые произошли в последние месяцы, в любом случае, с той силой, которую я хочу, чтобы он улучшил, и некоторыми планами, которые изменились в наших отношениях, я думаю, повлияли на меня», - начала рассказывать Диана в своих историях в Instagram.

В том же духе бывший участник «Комбата» рассказал ей более 900 000 подписчиков, что она начала чувствовать некоторые симптомы депрессии, которые встревожили ее и решили выбрать психологическую помощь. Танцовщица впервые напомнила, что проходит лечение, чтобы контролировать тревогу; однако то, что она чувствует сегодня, отличается.

«Я начала понимать, что не хочу вставать с постели, что мне грустно, что я не хочу ничего делать (...), потом стало хуже, как будто мне все надоело. Я поняла это чувство грусти, меланхолии, нехватки энергии, что со мной не так, это не я и мне ничего не понравилось», - сказала бывшая фигура ATV.

«Ясно, что разговор (с психологом) заставил меня понять, что я нахожусь в процессе депрессии и, очевидно, иногда трудно этим поделиться, потому что , в моем случае, мне немного неловко чувствовать себя уязвимым», - добавил он.

Наконец, он сказал, что благодаря советам профессионалов в настоящее время проходит лечение, чтобы улучшить состояние своего здоровья и противодействовать симптомам.

«Я начал лечение, чтобы иметь возможность чувствовать себя лучше , и слава Богу, я начинаю чувствовать понемногу большую разницу между несколькими неделями назад и этими последними несколькими днями», - заключил он.

Диана Санчес раскрывает, что страдает депрессией. ВИДЕО: Инстаграм





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