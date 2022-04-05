Deutsche Bank ожидает рецессии в США в 2023 году после повышения ФРС

(Bloomberg) — В следующем году Соединенные Штаты впадут в рецессию, когда Федеральная резервная система повысит процентные ставки для борьбы с высокой и растущей инфляцией, заявили во вторник экономисты Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау и Питер Хупер.

Оба экономиста ожидают, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов на каждом из своих следующих трех заседаний на пути к пику выше 3,5% к середине следующего года. Текущая цель ФРС по ставке по федеральным фондам составляет от 0,25% до 0,5% после того, как она выросла с почти нулевых уровней в прошлом месяце.

Deutsche Bank — один из первых крупных банков, который прогнозирует возможную рецессию в США. Экономисты Goldman Sachs Group Inc. во главе с Яном Хатциусом заявили в понедельник в отчете, что экономический спад «далеко не неизбежен», отчасти потому, что как потребители, так и предприятия «полны» наличных денег.

«Наш призыв к рецессии в США в следующем году в настоящее время далек от консенсуса», - признали Фолькертс-Ландау и Хупер в своем докладе, добавив: «Мы надеемся, что этого не будет в течение длительного времени».

Помимо повышения ставки ФРС, Deutsche прогнозирует, что центральный банк США сократит свой баланс в 8,9 триллиона долларов США почти на 2 триллиона долларов США к концу следующего года, что эквивалентно трем или четырем дополнительным повышениям на 25 базисных пунктов.

«Ожидается, что экономика США сильно пострадает от дальнейшего ужесточения политики ФРС в конце следующего года и начале 2024 года», — написали Фолкертс-Ландау и Хупер в своем докладе под названием «За гранью пропасти».

По прогнозам, безработица в США резко вырастет до 4,9% к 2024 году. Безработица в марте была зафиксирована на уровне 3,6%.

Фолкертс-Ландау — главный экономист группы. Хупер, бывший чиновник ФРС, возглавляет глобальные экономические исследования.

Первоначальное примечание:

Deutsche Bank прогнозирует рецессию в США в 2023 году по мере повышения ставок ФРС

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