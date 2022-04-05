Гнев Дайки Гамбоа на Ла Лиендру за раскрытие того, что его грузовик сбил его: «Они говорят фигню ради лайков»

В новой полемике появился Маурисио Гомес, более известный в социальных сетях как La Liendra, после того, как он рассказал в социальных сетях настоящую причину, по которой недавно продал свой фургон Porsche.

Согласно показаниям молодого влиятельного лица, он избавился от автомобиля своей мечты вскоре после того, как купил его, потому что ему нужно было погасить долг перед своим бывшим менеджером.

Однако примерно в те дни его друг Дайки Гамбоа одолжил его машину, и, по его словам, потребовалось много времени, чтобы вернуть ее, потому что он не смог вытащить ее с парковки.

При проведении соответствующего осмотра фургона, чтобы доставить его новому владельцу, La Liendra не ожидала узнать, что истинная причина этой задержки заключалась в том, что Гамбоа разбил фургон и отправил его в ремонт, ничего ему не сказав.

Это признание кажется не очень хорошим для друга и сотрудника Karol G, потому что, хотя он не называл Маурисио Гомеса своим именем, несколько часов спустя он опубликовал серию историй, в которых он был очень зол на «людей, которые говорят дерьмов* в обмен на лайки».

Позже молодой человек поблагодарил сообщество своих последователей за любовь и поддержку, которую они ему оказали, несмотря на то, что он сейчас отсутствует в социальных сетях, заявив, что не может понять, «как люди делятся всем о своей жизни».

Именно тогда он послал еще один сильный сигнал, который для многих ясно, что он адресован La Liendra

Наконец, он заверил, что его ошибки являются продуктом процесса, который он «изо дня в день» берет на себя, чтобы научиться быть лучшим человеком.

«Вы не знаете, как я ошибаюсь каждый день, потому что вы не делитесь со мной, но если вы спросите кого-то, я бы сказал много, хотя я мог бы также заверить вас, что в этом сердце есть только место, чтобы любить и мечтать», - заключил он.



