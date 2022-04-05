Кордова и Мураяма, близкие к прощанию с НИС; депутаты предложат нового председательствующего советника

Четыре из 11 избирательных советников, входящих в состав Генерального совета Национального избирательного института (НИС), в том числе Лоренцо Кордова и Сиро Мураяма, которые были мишенью критика федерального правительства в последние недели по вопросу об аннулировании мандата.

Кроме того, в апреле 2023 года Адриана Маргарита Фавела Эррера и Хосе Роберто Руис Сальданья покинут Институт, поэтому Палата депутатов назначит своих реле, которые будут отвечать за ведение процесса федеральных выборов 2024 года, в ходе которых возобновление президентства Республика выделяется среди других.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что после отмены мандата он направит в Конгресс избирательную реформу инициатива, направленная на глубокую реорганизацию НИС, где избирательные советники будут избираться всенародным голосованием, хотя кандидаты будут предложены исполнительной и законодательной властью.

Независимо от объявления этой конституционной реформы, действующее на сегодняшний день законодательство указывает на то, что в следующем году Палата депутатов должна объявить о регистрации кандидатов на выборах, а оценочной комиссии — отобрать список кандидатов с лучшими профилями, которые должны присутствовать интервью, чтобы продемонстрировать свои технические возможности в избирательных вопросах.

El diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. ( FOTO: CUARTOSCURO.COM) Cuartoscuro

Затем оценочная комиссия Палаты депутатов выберет список лучших кандидатов, который будет представлен Политическому координационному совету, а для выбора четырех членов избирательных советников на период 2023-2032 годов две трети голосов законодателей обязательное присутствие на пленарном заседании.

В соответствии с Общим законом об избирательных институтах и процедурах, председательствующий советник Генерального совета INE будет избран двумя третями депутатов, «поэтому Морена и ее союзники будут решающими в 2023 году для назначения эстафеты Лоренцо Кордовой.

Следует отметить, что в Сан-Лазаро Морена имеет 202 из 500 мест, а вместе со своими союзниками PT и PVEM их число составляет 279, поэтому у них будут наибольшие шансы определить новых четырех членов INE.

El secretario de Gobernación promovió abiertamente la Revocación de Mandato en un evento público (Foto: Captura de pantalla)

В эти выходные споры возникли из-за того, что министр внутренних дел Адан Аугусто Лопес принял участие в публичном мероприятии в Коауиле, на котором он открыто выступил в пользу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора перед лицом приближающегося дня отзыва мандата. Кроме того, он отметил, что в скором времени будет реформирована НИС, и именно люди будут голосовать за советников и магистратов, которые будут исключены из списка, предложенного исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти.

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум Пардо настаивала в понедельник на том, что поддерживает предложение о реформировании INE и заявила, что «Настало время изменить «условия, в которых действует избирательный орган, поскольку он считает, что члены Генерального совета не должны зарабатывать больше, чем президент Республики.

Шейнбаум, который считается одним из кандидатов на пост президента 2024 года, добавил, что «пришло время изменить ее из-за того, как проходили избирательные реформы и привилегии, которыми пользуются избирательные советники, только мечты, которые выше зарплаты президента, выше зарплаты президента, выше зарплаты президента, выше зарплаты мексиканцев, которые не прекратили свои привилегии в Избирательном совете, но продолжают использовать государственные ресурсы [...], что неприемлемо».

Нам придется подождать 10 апреля и отзыва мандата, чтобы подробно узнать предложение по конституционной реформе, направленное на реорганизацию избирательного органа, который будет организовывать и проводить президентские выборы 2024 года.

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