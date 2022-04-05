Кубок Либертадорес под сомнением: фламенго-Спортинг Кристал будет перенесен, а поединок Ривер против Альянсы Лима под угрозой

Демонтируется в Вегете из-за остановки перевозчиков. ВИДЕО: латынь

Хотя первоначально были даны гарантии проведения матчей, запланированных на эту неделю в начале Кубка Либертадорес, протесты и социальные демонстрации в Лиме усилились, и правительство решило ввести комендантский час на весь день во вторник. Учитывая этот сценарий, неизвестно, что произойдет в матчах между Спортинг Кристал и Фламенго (сегодня, с 21.30) и Альянца Лима-Ривер Плейт (завтра, в 21).

Педро Кастильо, президент Перу, объявил около полуночи в своем послании гражданам, что страна будет иметь обязательную социальную иммобилизацию с 02:00 до 23:59 часов рассматриваемого дня после отключения транспортеров, что вызвало хаос, беспорядки, насилие и даже мародерство.

Позже Феликс Черо, министр юстиции и по правам человека Перу, в диалоге с Radio Exitosa заявил: «Матч между Спортингом Кристал и Фламенго придется перенести. Давайте не будем забывать, что в исключительных мерах есть чрезвычайные меры, которые необходимо предпринять. Я думаю, что все мы любим футбол, нам всем нравятся матчи, но футбольный матч не может превалировать над спокойствием, в котором нуждается страна».

Столкнувшись с этой ситуацией, аргентинский миллионер ожидает подтверждения от Conmebol, которое еще не было опубликовано в этом отношении. Те, кто возглавлял Марсело Галлардо, планировали тренироваться сегодня утром на площадке Эсейса, а затем в 15.50 вылететь в столицу Перу чартерным рейсом. Среди 24 футболистов, которые будут останавливаться в отеле Marriot, выделяются присутствие колумбийской молодежи Флабиана Лондоньо и отсутствие чилийцев Пауло Диаса и Хосе Параделы (оба положительны на COVID-19).

В результате роста цен на топливо Союз гильдий мультимодальных перевозок Перу осуществил полную доставку, что привело к серьезным демонтажу в различных частях столицы, таких как Центральная Карретера и Манчай, где произошли столкновения между протестующими и полицией. Кроме того, были разграблены некоторые магазины в торговых центрах и нанесен ущерб частной собственности.

«Перуанцы умны и хотят спокойствия. Они хотят работать с гарантиями, они не хотят, чтобы акты насилия и службы работали. Однако я верю Богу и что перуанцы будут сотрудничать с этой мерой, потому что она направлена на всеобщее благо», - заявила министр юстиции.

Черо также заверил, что «все основные виды деятельности нашей страны, здравоохранение, основные и основные услуги, будут присутствовать, потому что они являются базовым уходом, необходимым для того, чтобы люди могли обеспечить себя своей продукцией. Очевидно, что в порядке и спокойствии. Кроме того, полиция и вооруженные силы будут направлять и сопровождать эти меры».

С другой стороны, в понедельник вечером Национальная полиция Перу предоставила гарантии того, что компромисс между Альянса Лима и Ривер Плейт может быть выполнен в обычном режиме. В заявлении, опубликованном министерством внутренних дел, утверждается, что не возникнет никаких проблем с проведением собрания.

«Рассмотреть запрос о гарантиях, присущих общественному порядку, поданный клубом «Альянса Лима» в лице г-на Диего Энрике Герреро Альбуркеке, о проведении публичного спортивного шоу под названием «Турнир Conmebol Libertadores Copa» между спортивными клубами «Альянса Лима» и «Ривер Плейт» Национальный стадион Лима; разрешенная вместимость 38 777 зрителей», - пояснили они в резолюции.





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