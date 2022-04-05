Колумбийский фильм «Ампаро» уже вышел на экраны кинотеатров после успешного показа в Фиччи и Каннах

Европа уже наслаждалась фильмом «Ампаро», и теперь настало время Колумбии, которая добилась успеха в таких странах, как Франция и Испания, завершить катапультирование фильма в национальные кинотеатры, поскольку дата выхода на экраны уже назначена по всей территории.

В этом фильме рассказывается о драме матери, когда она понимает, что ее сын был принудительно завербован в армию, что постоянно происходило с тысячами молодых людей в конце 90-х годов в таких городах, как Медельин, учитывая интенсивность войны; но случай с Ампаро имеет дополнительное смягчение, которое заключается в том, что Элиас был назначена служить в батальоне, расположенном в зоне конфликта.

Сюжет с актрисой Сандрой Мелиссой Торрес выйдет в прокат в кинотеатров страны с 28 апреля после успешного посещения Каннского кинофестиваля (Франция) и кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который проходил с 17 по 25 сентября 2021 года.

Он даже был показан на последнем Международном кинофестивале в Картахене, -Ficci-, который впервые транслировался в стране. Там он был очень хорошо принят критиками, а также другими названиями, такими как «El Beat» (в котором рассказывается о жизни и деяниях Бенкоса Биохо) и «Молчание семян» (сделано в Ла-Гуахира).

Ампаро, фильм, который закрепился на Неделе критики в Каннах

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Этот фильм, первый режиссер Симон Меса Сото, был одним из выдающихся фильмов в международных дебютных фильмах; даже режиссер Паиса указал в июне прошлого года, что участие в его работе было наградой после пяти лет работы над ним. «Это был обширный процесс, процесс большого счастья, но и тяжелой работы, ошибок и жертв, которые строят вас как кинематографиста и как человека», - сказал он. Стоит помнить, что на этой Неделе критиков Сандра Торрес получила награду за лучшую женскую роль.

Стоит отметить, что актерский состав «Ампаро» состоит из Диего Алехандро Тобона (Элиас), Лучаны Гальего (Карен), Джона Хайро Монтойи (Виктор) и Адрианы Вергара (Лючия), которые также воссоздают борьбу матери, которая использует все возможные возможности, чтобы вернуть своего сына живым.

Именно поэтому он связывается с человеком на черном рынке, который может «предоставить» ему военный блокнот для молодого человека. Все это происходит в течение дня, время, когда Ампаро имеет против него, чтобы не допустить, чтобы Элайджа был доставлен в «красную зону». Там мать показывает - как и зритель - несколько проблем, которые окружают армию, таких как коррупция и скрытые интересы, связанные с вербовкой подростков.

Наконец, «Ампаро», помимо участия в Ficci, Каннах и Сан-Себастьяне, был удостоен международных наград, таких как Prix Fondation Louis Roederer французского фестиваля Révélation de la Semaine de la Critique; приз международного жюри на кинофестивале в Лиме; Приз актрисы на Иберо-американском конкурсе Международного кинофестиваля в Пунта-дель-Эсте и Серебряный Хьюго на конкурсе новых режиссеров Чикагского международного кинофестиваля.

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