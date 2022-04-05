Чилийцы проголосуют за одобрение или отклонение новой конституции 4 сентября

FOTO DE ARCHIVO. Un integrante de la Convención Constitucional sostiene un cuaderno del organismo durante una sesión en Santiago, Chile. Noviembre, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

Чилийцы проголосуют на обязательном референдуме 4 сентября, чтобы одобрить или отклонить новую конституцию, которая заменит конституцию, принятую в 1980 году режимом диктатора Аугусто Пиночета, сообщило во вторник правительство.

Страна, которая избрала левого президента в декабре после поляризованной избирательной борьбы, переживает глубокие изменения после социального восстания против неравенства в 2019 году, в результате которого погибли десятки людей, потрясших экономику и политический класс.

Эти протесты были поддержаны бывшим студенческим лидером Габриэлем Бориком, избранным президентом из-за крайне правого кандидата с обещаниями создать «государство всеобщего благосостояния».

Он также пообещал отменить конституционно защищенную неолиберальную экономическую модель Чили, которая приписывается относительному богатству страны, но обвиняется в ее глубоко укоренившемся социальном неравенстве.

Протесты 2019 года привели к референдуму в 2020 году, на котором чилийцы подавляющим большинством проголосовали за изменение конституции. Это привело к выборам в мае 2021 года 155 членов Учредительного собрания, которым было поручено разработать новый основополагающий закон для южноамериканской страны.

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile (EFE/Elvis González) EFE

Выборный орган, в основном левый, начал работу над текстом в июле прошлого года.

Во вторник правительство Бора заявило, что чилийцы проголосуют по новой конституции 4 сентября. Эта дата символична в Чили: это была традиционная дата президентских выборов до государственного переворота, в результате которого в 1973 году был свергнут лидер социалистов Сальвадор Альенде и начался почти два десятилетия диктатуры.

Правительство сообщило, что около 15 миллионов избирателей, имеющих право голоса, будут иметь два месяца, чтобы взвесить предложенный текст, прежде чем оставить свой след в сентябре.

Однако частный опрос показал, что отклонение предлагаемой новой конституции, разрабатываемой в Чили, увеличилось до 46% и впервые превысило намерение одобрить текст на фоне недавних споров по поводу правил, которые она будет содержать.

В опросе Plaza Pública, проведенном фирмой Cadem, говорится, что неодобрение обсуждавшихся до сих пор вопросов выросло на 10 пунктов по сравнению с предыдущим измерением, в то время как «Я одобряю» составил 40%.

Sesión de la Convención Constitucional en Santiago (REUTERS/Ivan Alvarado) REUTERS

Споры о праве на собственность, отстранении Сената и судьбе сбережений в частных пенсионных фондах потрясли общественное мнение.

«Что касается вопросов, обсуждаемых на съезде, 50% выступают за Палату депутатов и Сенат, 72% считают, что общество является мультикультурным, а не многонациональным, 73% выступают за свободу выбора пенсионного обеспечения в рамках смешанной системы и 75% предпочитают, чтобы взносы по-прежнему оставались сбережениями для трудящихся. », — отметили в фирме.

По словам Кадема, недоверие к телу выросло на семь пунктов до 55%, что является самым высоким уровнем с ноября 2021 года. Между тем мнение о том, что она достигает необходимых договоренностей для разработки нового текста, снизилось на 10 пунктов до 42 процентов.

Опрос также показал, что одобрение президента Габриэля Борича упало на пять пунктов до 45%, в то время как неодобрение выросло до 35%, увеличившись на 15 пунктов за две недели.

(С информацией от AFP и Reuters)

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