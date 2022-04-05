Забастовка перевозчиков: узнайте, какие дороги заблокированы в Перу во вторник

Несмотря на то, что во вторник правительство распорядилось об обязательной социальной иммобилизации всех лиц в их домах в столичной Лиме и конституционной провинции Кальяо с 02 ч. 00 м. до 23 ч. 59 м. внутренние районы страны отличаются друг от друга, и несколько дорог по-прежнему заблокированы перевозчиками тяжеловесных грузов и фермерами, пострадавшими в результате роста цен на топливо и удобрения.

Согласно докладу, опубликованному сегодня утром Управлением наземного транспорта людей, грузов и товаров (Sutran), регионы Пиура, Ламбайеке, Кахамарка, Сан-Мартин, Укаяли, Лима Ика и Куско испытывают проблемы с транзитом всех видов транспортных средств на второй день забастовки, объявленной различными транспортными профсоюзами.

Район Пиуры прервал движение по Северному межокеанскому шоссе на 217-м километре дороги Олмос-Пьюра, на высоте овала Чулуканаса и на 249-м километре.

Аналогичная ситуация наблюдается на 226 километре в секторе Флор-де-Канья, на шоссе Чулуканас-Морропон и на 10-м километре дороги в Пайту, на высоте перекрестка Ла-Тортуга, провинция Пайта.

На шоссе Уанкабамба-Паламбия нет пропуска на автомобиль в районе Квиспампа, на въезде в город Уанкабамба.

ЛАМБАЙЕКЕ

В регионе Ламбаеке движение прерывается на Старом Панамериканском севере на 96-97 километрах; на дороге Олмос-Пьюра, а также на шоссе Фернанду-Белаунде Терри и на 3-м километре шоссе Чиклайо-Норориенте, район Олмос, регион Ламбайеке.

Кахамарка

Сообщается, что в Кахамарке движение прервано на шоссе Продольное де-ла-Сьерра-Норте, на 1251 километре, в городе Намора.

СЕН-МАРТЕН

В регионе Сан-Мартин нет пропуска на автомагистраль Фернанду-Белаунде Терри на 601-м километре в Пунта-Верде, район Моралес.

Кроме того, на 624 километре в Овале журналиста, в районе Ла-Банда в Шилькайо, провинция Сан-Мартин.

УКАЯЛИ

В регионе Укаяли на 15-м километре на высоте района Кампо-Верде на шоссе Федерико Басадре прервано движение. Другие закрытые дороги:

- 60 км, Нешуя, провинция Падре-Абад

- 112-й километр, округ Ирисола; 162-й километр, мост Агуайтия, провинция Падре-Абад-Укаяли

- 179-й километр, район Эль-Бокерон, провинция Падре-Абад.

В Куско нет проезда транспортных единиц на маршруте Порой-Чинчеро на 18-м километре в секторе Кашимайо, провинция Анта; в Продольном районе Сьерра-Сур на 1068 километре, сектор Комбапата, провинция Киспиканки; и на 50-м километре дороги Куско-Урубамба, сектор Рамалдеарас, округ Марас, провинция Калька.

В регионе Ика движение прерывается на юге Панамерики на 273-м километре в городе Салас Гуадалупе, на 290 километре, также в Салас-Гуадалупе и на 299 километре в районе Аламо.

РЕГИОНЫ ЛИМЫ

В регионе Лима движение прерывается на Северопанамериканском шоссе, на 140-м километре в районе Уачо в провинции Уаура.

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