Забастовка перевозчиков: журналисты из различных СМИ подверглись нападениям во время демонстраций

В понедельник, 4 апреля, протесты профсоюзов транспортников продолжились в различных районы страны, несмотря на соглашения, достигнутые в Хунине в выходные. Демонстрации, зарегистрированные с раннего утра, отличались радикализацией, включая грабежи и другие акты вандализма, о которых сообщалось через социальные сети. Те, кто пострадал от протестов, были журналистами, которые сталкивались с людьми, которые проявляли насилие по отношению к ним, даже нападали на них.

Институт прессы и общества (Ipys) сообщил, что нападения были зафиксированы на 300-м километре Южно-Панамериканского шоссе в районе Ика. «Хайме Пакко, корреспондент ATV, Пилар Сарате и ее оператор Гиомар Магалланес, корреспонденты TV Peru, и Генри Ловера, репортер Canal 29 и Radio La Achirana, подверглись физическому насилию, преследованиям и угрозам со стороны неустановленных субъектов, которые яростно пытались помешать прессе запись вандализма, имевшего место во время демонстраций», говорится в публикации организации.





Ипис также отметил, что в случае с журналистами государственного канала на них не только напали, но и что их оборудование и личные вещи, такие как кошельки и ключи, были украдены теми, кто окружил их и бросал камни и бутылки. Другими, кому не дали заниматься журналистской работой, являются репортеры Дэвид Касавика и Мигель Анхель Гильен из Dunas TV, Марлон Видаль Баутиста из канала 13 и оператор Latina TV Хайме Каррильо.

Еще один момент вандализма был зафиксирован камерами канала N, когда демонстрант подошел к команде журналистов с угрожающим отношением, а затем выхватил часть оборудования и бросил его на дорогу. Журналисты, единственной задачей которых было зафиксировать факты и жалобы тех, кто вышел на акцию протеста, также входили в длинный список тех, кто пострадал от вандализма со стороны некоторых участников восстаний.

Они арестовывают протестующего, который сломал микрофон репортера. ВИДЕО: Канал N

«МПЮ осуждает эти акты насилия в отношении журналистов за серьезное влияние на их работу в условиях, когда пресса имеет решающее значение для получения фактов, представляющих общественный интерес. Он также требует немедленного реагирования со стороны национальной полиции для выявления виновных в нападениях. Наконец, он просит власти предоставить необходимые гарантии для безопасности журналистов, освещающих протесты», - заявила Ипис после рассмотрения вышеупомянутых дел.

ДЕНЬ НАСИЛИЯ

4 апреля в различных районах страны произошли акты вандализма и насилия. В Уануко были атакованы объекты муниципалитета, а Банко де Кредито дель Перу (BCP) решил закрыть несколько своих агентств, опасаясь ограбления. Четыре агентства в Лиме, два в Серро-де-Паско, три в Уануко, три в Укаяли, два в Сан-Мартине, одно в Пиуре и одно в Уанкавелике не привлекли внимания общественности.

Родриго Гонсалес взрывается против Педро Кастильо и просит избегать грабежей: «Наш главный враг — правительство». (Видео: Уиллакс ТВ)

Рано утром в мини-маркете, расположенном в Ике, произошло первое мародерство. Протестующие бросили камень, которым им удалось разбить стекло магазина, вскоре большая толпа зашла, чтобы достать продаваемые там продукты. «Этот конфликт, с которым мы сталкиваемся, начался в октябре прошлого года, и в этот день был составлен рекорд. В марте Союз перевозчиков направил письмо в PCM с просьбой соблюдать закон, что практически то же самое мы наблюдаем сейчас», — сказал омбудсмен.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

Остановка авиаперевозчика в прямом эфире: центральное шоссе, Манчай и другие дороги, на которых вспыхнули насилие и хаос из