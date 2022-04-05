Канада ввела новые санкции против девяти граждан России и девяти других белорусов за вторжение в Украину

Canada's Minister of Foreign Affairs Melanie Joly speaks during Question Period in the House of Commons on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, March 22, 2022. REUTERS/Patrick Doyle

Канадские власти решили ввести новые санкции против девяти граждан России и девяти других белорусов за «нарушение» суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, заявила министр иностранных дел Мелани Джоли.

«То, что мир увидел в эти выходные в Буче, отвратительно. Канада не будет сидеть сложа руки, поскольку бессмысленное убийство невинных гражданских лиц российскими войсками в Украине продолжается», — говорится в заявлении Канберры.

Таким образом, Джоли указала, что «эти близкие коллаборационисты» являются «соучастниками» «ужасных» событий, которые «разворачиваются на наших глазах». «Мы не прекратим оказывать давление на российский режим до тех пор, пока его войска не покинут украинскую землю», - добавил он.

Согласно заявлению правительства Канады, с начала вторжения в страну страна наложила санкции на более чем 700 физических и юридических лиц. Последние санкции Канады наложат замораживание активов и запрет на физических лиц из этого списка.

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Кроме того, правительство Австралии объявило во вторник, что экспорт предметов роскоши в Россию будет запрещен в рамках продления санкций, направленных против Москвы за ее вторжение в Украину.

Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн подчеркнула в заявлении, что это санкции, включая вино и запчасти для роскошных автомобилей, нацеленные на президента России Владимира Путина и «его богатых посредников», добавив, что они не нацелены на «обычных российских потребителей».

«Этот запрет следует за нашими целенаправленными финансовыми санкциями против президента Путина, членов его правительства, российских олигархов, пропагандистов и агентов дезинформации, а также российских военных старших командиров», - сказал он.

Наконец, он постановил, что правительство Австралии «вновь заявляет о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также украинского народа».

(С информацией от Europa Press)

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