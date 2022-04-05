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Россия

Кандидаты Болсонару на пост президента Petrobras отклонили предложение по обвинениям в конфликте интересов

Адриано Пирес и Родольфо Ландим отказались занимать две самые важные должности в государственной нефтяной компании

Newsroom Infobae

4 апрель 2022
IMAGEN DE ARCHIVO. El logo de la estatal brasileña Petrobras en su sede en Río de Janeiro, Brasil. Octubre 16, 2019. REUTERS/Sergio Moraes
IMAGEN DE ARCHIVO. El logo de la estatal brasileña Petrobras en su sede en Río de Janeiro, Brasil. Octubre 16, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

Два предложения президента Бразилии Жаира Болсонару занять высшие посты государственной Petrobras подали в отставку после предупреждения о конфликте интересов, который возникнет у обоих в случае вступления в должность.

Последним из них стал экономист и консультант Адриано Пирес, который сообщил дворцу Планалту в понедельник, что откажется от президентства государственной нефтяной компании, за которую он был избран на прошлой неделе вместо генерала Жоакима да Силвы и Луны, сообщает местная газета 'O Globo' .

Причины, которые Пирес поставил на стол, - это конфликт интересов, который мог бы возникнуть, те же причины, которые в воскресенье привел Родольфо Ландим за то, что он не принял главу совета директоров государственной нефтяной компании.

Решение Пиреса было официально представлено исполнительной власти в письме, направленном министру шахт и энергетики Бенту Альбукерке, в котором он сообщил о своем отзыве.

«Мне было ясно, что я не смогу совместить свою работу в качестве консультанта с президентством Petrobras. Я начал процедуры, чтобы дистанцироваться. Однако на протяжении всего процесса я поняла, что, к сожалению, не смогу сделать это за столь короткое время», — сказал Пирес, поблагодарив Альбукерке и президента Болсонару.

Среди клиентов Пиреса — Карлос Суарес, бизнесмен и партнер газораспределительных компаний, а также друг Ландима на протяжении десятилетий, который обосновал свое решение не принимать приглашение правительства сосредоточить все свои усилия на фламенго, бразильской футбольной команде.

Бизнесмен и инженер, проработавший в государственной нефтяной компании более двух десятилетий и возглавляющий «Фламенго», в заявлении выразил желание посвятить все свое время «дальнейшему укреплению» самого популярного футбольного клуба Бразилии.

Adriano Pires rechazó ocupar la presidencia de Petrobras
Adriano Pires rechazó ocupar la presidencia de Petrobras

Помимо близости к нескольким компаниям в нефтегазовом секторе, Landim также участвовал в некоторых коррупционных расследованиях, связанных со СМИ, и почти бесконечной операции Lava Jato, с последствиями за пределами бразильского штата.

До принятия решения назначение Пиреса уже было поставлено под сомнение прокуратурой и Счетной палатой именно из-за этого конфликта интересов из-за его интенсивной деятельности в качестве консультанта нескольких компаний в этом секторе, поэтому он попросил, чтобы он не председательствовал в Petrobras раньше ему пришлось провести более интенсивное расследование, чтобы вступить в должность.

Они возражали против того, что Пирес основал и в настоящее время возглавляет Бразильский инфраструктурный центр, «который уже более 20 лет предоставляет услуги крупным транснациональным нефтегазовым и энергетическим корпорациям».

Совет директоров Petrobras должен был собраться в следующий вторник, 13 апреля, чтобы выбрать нового президента государственной компании. Обе стороны, согласно внутренним отчетам, столкнутся с трудностями при превышении критериев комитета.

Bolsonaro держит компанию под давлением, которая контролирует бразильский рынок и постоянно корректирует международные цены на сырую нефть в соответствии с ее ценовой политикой.

Rodolfo Landim tampoco aceptó formar parte de Petrobras
Rodolfo Landim tampoco aceptó formar parte de Petrobras

В середине марта Petrobras объявила о повышении цен на бензин на 18,77%, дизельное топливо на 24,9% и пропан и бутан на 16,1% после двух месяцев без повышения цен. Решение, которое подверглось широкой критике со стороны президента Болсонару.

Сам Силва и Луна, генерал армейского резерва, был назначен в феврале прошлого года также из-за несогласия Болсонару с повышением цен во время администрации экономиста Роберто Кастелло Бранко.

С 2017 года Petrobras придерживается политики установления цен на топливо в соответствии с международными ценностями, несмотря на то, что Бразилия является одним из крупнейших производителей некоторых из этих видов сырья.

Акции Petrobras торговались в красной зоне с убытком 0,76% после восстановления в течение дня на фондовой бирже Сан-Паулу.

(По информации от Europa Press и AFP)

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