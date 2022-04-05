Кандидаты Болсонару на пост президента Petrobras отклонили предложение по обвинениям в конфликте интересов

IMAGEN DE ARCHIVO. El logo de la estatal brasileña Petrobras en su sede en Río de Janeiro, Brasil. Octubre 16, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

Два предложения президента Бразилии Жаира Болсонару занять высшие посты государственной Petrobras подали в отставку после предупреждения о конфликте интересов, который возникнет у обоих в случае вступления в должность.

Последним из них стал экономист и консультант Адриано Пирес, который сообщил дворцу Планалту в понедельник, что откажется от президентства государственной нефтяной компании, за которую он был избран на прошлой неделе вместо генерала Жоакима да Силвы и Луны, сообщает местная газета 'O Globo' .

Причины, которые Пирес поставил на стол, - это конфликт интересов, который мог бы возникнуть, те же причины, которые в воскресенье привел Родольфо Ландим за то, что он не принял главу совета директоров государственной нефтяной компании.

Решение Пиреса было официально представлено исполнительной власти в письме, направленном министру шахт и энергетики Бенту Альбукерке, в котором он сообщил о своем отзыве.

«Мне было ясно, что я не смогу совместить свою работу в качестве консультанта с президентством Petrobras. Я начал процедуры, чтобы дистанцироваться. Однако на протяжении всего процесса я поняла, что, к сожалению, не смогу сделать это за столь короткое время», — сказал Пирес, поблагодарив Альбукерке и президента Болсонару.

Среди клиентов Пиреса — Карлос Суарес, бизнесмен и партнер газораспределительных компаний, а также друг Ландима на протяжении десятилетий, который обосновал свое решение не принимать приглашение правительства сосредоточить все свои усилия на фламенго, бразильской футбольной команде.

Бизнесмен и инженер, проработавший в государственной нефтяной компании более двух десятилетий и возглавляющий «Фламенго», в заявлении выразил желание посвятить все свое время «дальнейшему укреплению» самого популярного футбольного клуба Бразилии.

Adriano Pires rechazó ocupar la presidencia de Petrobras

Помимо близости к нескольким компаниям в нефтегазовом секторе, Landim также участвовал в некоторых коррупционных расследованиях, связанных со СМИ, и почти бесконечной операции Lava Jato, с последствиями за пределами бразильского штата.

До принятия решения назначение Пиреса уже было поставлено под сомнение прокуратурой и Счетной палатой именно из-за этого конфликта интересов из-за его интенсивной деятельности в качестве консультанта нескольких компаний в этом секторе, поэтому он попросил, чтобы он не председательствовал в Petrobras раньше ему пришлось провести более интенсивное расследование, чтобы вступить в должность.

Они возражали против того, что Пирес основал и в настоящее время возглавляет Бразильский инфраструктурный центр, «который уже более 20 лет предоставляет услуги крупным транснациональным нефтегазовым и энергетическим корпорациям».

Совет директоров Petrobras должен был собраться в следующий вторник, 13 апреля, чтобы выбрать нового президента государственной компании. Обе стороны, согласно внутренним отчетам, столкнутся с трудностями при превышении критериев комитета.

Bolsonaro держит компанию под давлением, которая контролирует бразильский рынок и постоянно корректирует международные цены на сырую нефть в соответствии с ее ценовой политикой.

Rodolfo Landim tampoco aceptó formar parte de Petrobras

В середине марта Petrobras объявила о повышении цен на бензин на 18,77%, дизельное топливо на 24,9% и пропан и бутан на 16,1% после двух месяцев без повышения цен. Решение, которое подверглось широкой критике со стороны президента Болсонару.

Сам Силва и Луна, генерал армейского резерва, был назначен в феврале прошлого года также из-за несогласия Болсонару с повышением цен во время администрации экономиста Роберто Кастелло Бранко.

С 2017 года Petrobras придерживается политики установления цен на топливо в соответствии с международными ценностями, несмотря на то, что Бразилия является одним из крупнейших производителей некоторых из этих видов сырья.

Акции Petrobras торговались в красной зоне с убытком 0,76% после восстановления в течение дня на фондовой бирже Сан-Паулу.

(По информации от Europa Press и AFP)

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