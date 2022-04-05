Базан и Ярроу критикуют участие министров в пленарном заседании: «Я думал, что они будут в Ике или на юге»

Министры экономики и финансов, транспорта и связи, энергетики и горнодобывающей промышленности, аграрного развития и ирригации представили свои доклады виртуально на пленарном заседании Конгресса, созванном сегодня в понедельник в 15:00, они представили меры, принятые в ходе круглые столы диалогов с протестующими в Хунине за последние выходные; однако их присутствие понравилось не всем членам парламента. Так обстоит дело с Сигрид Базан де Хунтос из Перу и Норма Ярроу из Avanza País, которая, в отличие от других случаев, согласилась в своей оценке действия перед лицом кризиса.

«Правда в том, что мне жаль или сожалею о презентации, которую проводят министры, я говорю это со всей искренностью. Также делаю ставку на то, что есть необходимые реформы и изменения, но, к сожалению, они находятся в двух кварталах, когда они могут быть здесь. Я думал, что они будут в Ике, они будут на юге», - были первые слова речи Сигрид Базан, которая также выразила сожаление по поводу содержания выступлений министров.

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«Что их здесь нет, и они говорят нам, что мы собираемся производить собственные удобрения и что у них есть наилучшие пожелания в связи с кризисом. Этого недостаточно», — сказал Базан и позже напомнил, что необходимы важные реформы. Кроме того, он напомнил о предложении министра экономики Оскара Грэма повысить налог на сверхприбыль горнодобывающих компаний. «Перу является вторым по величине производителем меди в мире в нашей стране, и если мы не сделаем что-то, чтобы воспользоваться этим и позволить фермерам голодать, перевозчики выйдут на улицы и будет царить кризис, то мы не знаем, как работать с тем, что есть на нашей территории», - заявил депутат от Juntos for Peru.

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Поскольку конгрессвумен Базан является представителем левых сил в парламенте, понимание с ее коллегой Нормой Ярроу, которая является частью карьеров справа, было удивительным. Член скамьи Avanza País сама подчеркнула этот факт во время своего выступления. «Мы только что услышали от министра экономики, и впервые я так сильно согласен с Сигрид Базан, что эти господа здесь. Если это кризисный комитет, который мы имеем сегодня в стране, то бедное наше Перу», - сказал он, имея в виду отсутствие членов кабинета министров на пленарном заседании. Они были связаны практически из здания исполнительной власти в нескольких кварталах от парламента.

«Министру экономики пусть он схватит ботинки, как говорит президент, и начнет баллотироваться сюда на пленарное заседание, потому что он нам нужен. Здесь мы сегодня поговорим о том, что нужно народу и стране. Госпожа Президент, сегодня мы видим все скамейки, которые мы пытаемся увидеть, что происходит с перуанцами, которые убивают себя на улице, и мы видим здесь четырех министров, которые очень чистые, волосатые, устраивают дебаты или дают нам отчеты о Пенсии 65, раздают тысячу тракторов, когда люди у них нет семян и нечего класть на землю и сеять», — добавил Ярроу.

Во время своего выступления министр Грэм отметил, что нынешняя ситуация связана с последствиями российского вторжения в Украину и что кризис будет носить временный характер. Кроме того, было объявлено, что Министерство экономики представит законопроект об освобождении от IGV таких продуктов, как яйца, курица, мука, лапша, сахар и мясные продукты.

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