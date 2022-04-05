Байер Леверкузен встретится с Америкой и Толукой в Мексике

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Hertha BSC - BayArena, Leverkusen, Germany - April 2, 2022 Bayer Leverkusen players celebrate after the match REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Байер Леверкузен, одна из трех самых знаковых команд немецкой Бундеслиги, проведет два матча в Мексике: в мае с мужской ничьей против Толуки и в июле с женской командой против «Орлов Америки».

«Возможность сотрудничества с мексиканской футбольной лигой, с Bayer of Mexico, как на мужском, так и на женском уровне, - это настоящее удовольствие», - заявил на пресс-конференции испанец Фернандо Карро, генеральный директор Leverkusen.

По словам Карро, заняв третье место в Бундеслиге, в квалификационной зоне Лиги чемпионов Европы, Леверкузен нашел место в своем календаре, чтобы сыграть в Мексике в честь столетия фармацевтической химической компании Bayer, известной своей оригинальной маркой аспирина.

«Мы в восторге от идеи привезти в Мексику команду из одной из ведущих мировых лиг; мы хотим, чтобы европейские команды знали о развитии наших игроков», — заявил президент мексиканской лиги Микель Арриола.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX (Foto: EFE/Jorge Núñez) EFE

Мужской матч с Толукой будет проходить на стадионе Немесио Диес на высоте 2600 метров, и, хотя он совпадет с решающей частью турнира лиги в Мексике, если мексиканская команда находится на этом этапе, у нее будут возможности встретиться с немцами.

«Для нас роскошь принимать Леверкузен», — признал спортивный президент Толуки Франсиско Суинага, напомнив, что атмосфера стадиона очень европейская, интимная, которую почувствуют немцы.

Женская лига Мексики, которая празднует свою пятую годовщину, переживает стадию роста, и, по словам ее президента Марианы Гутьеррес, поединок между Америкой и Леверкузеном будет захватывающим, потому что это два учреждения, которые инвестируют в женский футбол.

Артуро Санчес, директор Bayer в Латинской Америке, подчеркнул ценности немецкой компании, которая стремится привлечь здоровье и благополучие людей, что подходит для футбола.

«Для нас важно, чтобы с юных лет мексиканские дети имели доступ к своим национальным и международным спортивным деятелям и видели, как далеко они могут зайти», - сказал он.

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