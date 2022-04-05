Австралия запретит экспорт предметов роскоши в Россию

Australian Foreign Minister Marise Payne speaks at a press conference after a meeting of the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) foreign ministers in Melbourne, Australia, February 12, 2022. REUTERS/Sandra Sanders

Правительство Австралии объявило во вторник, что экспорт предметов роскоши в Россию будет запрещен в рамках продления санкций, направленных против Москвы за ее вторжение в Украину.

Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн подчеркнула в заявлении, что это санкции, включая вино и запчасти для роскошных автомобилей, нацеленные на президента России Владимира Путина и «его богатых посредников», добавив, что они не нацелены на «обычных российских потребителей».

«Этот запрет следует за нашими целенаправленными финансовыми санкциями против президента Путина, членов его правительства, российских олигархов, пропагандистов и агентов дезинформации, а также российских военных старших командиров», - сказал он.

Наконец, он постановил, что правительство Австралии «вновь заявляет о своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также украинского народа».

Со своей стороны, германское государство временно возьмет под контроль дочернюю компанию российского гиганта «Газпром» из-за ее «важности для поставок» энергоносителей, заявил министр экономики Роберт Хабек.

Федеральное агентство, управляющее энергетическими сетями, до 30 сентября станет администратором Gazprom Germania, единственным владельцем которого являлся «Газпром».

В Германии дочерние компании Газпрома эксплуатируют основные хранилища газа и топлива. Gazprom Germania также владеет несколькими дочерними компаниями в Великобритании, Швейцарии и Чехии.

«Правительство делает все необходимое для обеспечения безопасности поставок в Германии, и это включает в себя не подвергать энергетическую инфраструктуру произвольным решениям Кремля», — заявил Хабек на пресс-конференции.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin via REUTERS

«Право голоса владельцев Gazprom Germania передается федеральному сетевому агентству Bundesnetzagentur, которое «может принимать все необходимые решения для обеспечения поставок», сказал министр.

В пятницу российский гигант объявил, что «прекратил свою долю в Gazprom Germania и все ее активы 31 марта», не детализируя новую структуру собственности.

Российские войска также готовят «массированную атаку» против украинских войск в Луганской области на востоке Украины, заявил в понедельник ее губернатор Сергей Гайдай.

«Мы видим, что есть техника, идущая с разных направлений, которую [русские] привозят людей, что они привозят топливо (...). Мы понимаем, что они готовятся к массированной атаке», - сказал он в видеообращении.

«Бомбардировки становятся все более интенсивными. Прошлой ночью была попытка попасть в Рубийне [под Луганском], наши защитники отбили его, вывели из строя несколько танков, были десятки трупов», - сказал Гайдай.

«Вчера, к сожалению, при взрыве мины или артиллерийского снаряда погибли два добровольца» и «разбомбили церковь», в результате чего два священника получили ранения, добавил он, не сообщив никаких дополнительных подробностей.

Поэтому губернатор попросил жителей региона уехать.

«Пожалуйста, не стесняйтесь. Сегодня тысяча человек были эвакуированы. Пожалуйста, не ждите, когда ваши дома разбомбит», - спросил он в своем послании.

Украинские власти заявили в субботу, что российские войска выведены из районов на севере Украины, особенно вокруг Киева, для развертывания на востоке и юге страны.

(С информацией от Europa Press)

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