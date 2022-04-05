Атлетико Букараманга забрал непобежденного дома у Онсе Калдаса и попал в восьмерку в Betplay League

Однажды Калдас принимал Атлетико Букараманга в Палогранде де Манисалес на 14-й день Лиги Димайор Betplay. Те, кого возглавлял Диего Корредор, совпали с голом в тот час с Энвигадо со счетом Айрона Дель Валле.

Со своей стороны, Букараманга одержал важную победу у Альфонсо Лопеса из-за малейшей разницы в матче с Ягуаресом де Кордобой благодаря своему бомбардиру Дейро Морено, забившему пенальти «Леопарду».

Последний раз обе команды встречались в Манисалесе 5 сентября 2021 года, когда они забили гол Роберта Мехии за «бело-белых», а Альваро Мелендес забил за «Букарос».

Чемпион Кубка Либертадорес 2004 года не обыгрывал «Атлетико Букараманга» дома с 10 октября 2019 года, когда он выиграл 3:0 со счетами Мендер Гарсии, Йохана Карбонеро и Марселино Карреасо.

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Последний раз Атлетико Букараманга победил Онсе Калдаса в Палогранде в 2017 году, когда они выиграли со счетом 2:0 с голами Франко Арисалы и Харлина Суареса.

Инициатива, как и ожидалось, была предпринята Онсе Калдасом, который не смог проникнуть в оборонительный шлюз Букараманги, который хотел спасти точку из Манисалеса. Первое приближение местного жителя произошло через Хуана Давида Переса, который нарисовал правую руку, которая проходила рядом с воротами Чаверры.

С проходом минут команда «Манизалита» провела несколько подходов на средней дистанции, но не смогла открыть счет. Самый ясный выбор был сделан Робертом Мехией, который разбил его на левый столб, заглушив крик ворот помощников.

Примерно во втором тайме Однажды вышел с тем же сценарием, но хорошо настроенная Букараманга сдерживала атаки команды Corredor. В 52 в игре Хуан Давид Перес снова выстрелил справа, но Хуан Камило Чаверра отвлек опасность от своих ворот.

В 55 лет Букараманга сильно испугался после прострела Данови Киньонеса из левого сектора, который выскользнул из рук Чаверры, но Карос Энао был осторожен, чтобы очистить мяч.

Букараманга дал первый звонок в матче через 63 минуты после подхода Хуана Марселина, который вышел на поле и выстрелил влево, но мяч прошел очень близко к полюсу Херардо Ортиса, который уже был побит.

Девять минут спустя балдадо с холодной водой прибудет после фильтрованного паса самого Хуана Марселина, чтобы оставить Йейсона Морено рука об руку с вратарем, который определил Йейсона Морено справа, чтобы преодолеть сопротивление.

Однажды Калдас повернулся к атаке в поисках ничьей и подошел близко через угловой удар, который привел Хорхе Кардону головой, но Чаверра встретил футбол, избегая падения своего портала.

Наконец, во время добавления Айрон дель Валье помог Диего Эль Локо Вальдесу, который забил мяч правой ногой, но горизонтальный лишил Онсе Калдаса ничьей, что добавило ему первое поражение в лиге в качестве дома.

С этой победой команде Армандо Пирипи Осмы удалось набрать восемь очков, набрав 21 очко, в то время как Once Caldas опустился на седьмое место с таким же сильным игроком и отстает на девять от лидера, который является Atlético Nacional.

Следующий матч состоится в Монтерии против Ягуарес де Кордоба, а Букараманга примет Кортулуа на своем стадионе.

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