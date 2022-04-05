Atlas продлил контракт с Камило Варгасом, колумбийским «супергероем» красно-черного лука

Будучи незаменимым игроком в составе аргентинского тренера Диего Кокки во время сезона 2021 года Лиги MX, «Атлас Гвадалахары» официально объявил о продлении контракта с колумбийским вратарем Камило Варгасом, который недавно был коронован чемпионом первого дивизиона мексиканского футбола после 70 лет засухи.

Вратарь Боготы, вышедший из низших дивизионов «Индепендьенте Санта Фе» в 2007 году, прибыл в «Атлас» в июле 2019 года, а его последнее продление было в октябре 2020 года по контракту, подписанному до июня 2024 года.

Однако в возрасте 33 лет вратарь сборной Колумбии также получил теплые новости от команды rojinegro в ночь на понедельник, 4 апреля, когда было объявлено о продлении его контракта еще на два года, то есть до июня 2026 года.

Зоррос с фигурой супергероя высоко оценил работу Варгаса Хила, чей единственный международный титул был завоеван в прошлом году на турнире по апертуре 2021 года против клуба «Леон». Это было объявление La Furia в их социальных сетях:

Rojinegro hasta 2026, el mensaje de Atlas al arquero bogotano Camilo Vargas / (Instagram: atlasfc)

Мексиканский клуб признает, что голкипер из Боготы является кумиром болельщиков после того, как неоднократно спасал свою команду на решающих этапах. Именно по этой причине совет директоров хотел отдать ему должное видеороликом, в котором собраны его лучшие выступления, а также свидетельства во время и после второго титула в лиге «Атлас» в своей истории. Вот как превозносился бывший вратарь Архентинос Хуниорс, Атлетико Насьональ и Депортиво Кали:

Колумбийский вратарь продлил контракт еще на два года с командой rojinegro, которая считает его лидером и героем после последнего титула, завоеванного в мексиканской лиге первого дивизиона/(Instagram: atlasfc)

Нет сомнений в том, что в памяти болельщиков и руководства «Атласа» остались приятные воспоминания об их блестящих сейвах и праздновании чемпионата лиги в Мексике перед ее жителями. С помощью своего соотечественника Хулиана Киньонеса Атлас рассчитывает иметь показатели, аналогичные прошлому сезону, в котором он квалифицировался в послесезонье и превзошел Монтеррей, Pumas UNAM и León с превосходством, заняв второе место в общем зачете с 29 очками.

Вот как команда Гвадалахары принимала решение о пребывании Камило еще как минимум на четыре года:

Варгас зарекомендовал себя как один из лучших вратарей в Liga MX в последние сезоны, получив звание MVP турнира Apertura 2021 года, а также завоевал второй титул в своей истории от команды Рохинегро 12 декабря на корте стадиона Халиско.

Камило Варгас является ключевым элементом в схеме Диего Кокки, так как он добавляет четыре обязательства, не получая цели. Колумбийский голкипер проводит 34 матча, не забивая голы, а также является фактором титула Liga MX, выигранного в Апертуре 2021 года.

Наряду с Монтерреем, Atlas является командой, которая пропустила наименьшее количество голов на турнире Liga MX Clausura 2022 года, забив всего девять голов против.

«Лос Зоррос» занимает пятое место в текущем чемпионате с 19 очками, полученными в 12 сыгранных играх, а также рекордом в 13 голов, реализованных за пять побед, четыре ничьи и три поражения. Его следующий вызов будет в домашнем состоянии против «Некакса» в четверг, 7 апреля, в 21:00 по колумбийскому времени на 13-й день местной лиги.

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